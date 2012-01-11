《香港报摘》--其他报纸重要消息1月11日

* 明报:
--本地连锁快餐店大家乐(0341.HK)在上半财年(4月至9月)加价5%,面对食材成本继续上升,主席陈裕光表示,下半财年或须再加价2%至4%.(B03)
--根据联交所资料,郑裕彤旗下 Chow Tai Fook Enterprises 於1月5日在场外以现金每股6.65元,增持7,536.56万股新世界(0017.HK)股份,涉及资金约5.01亿港元,持股量由40.51%增至42.11%,按金额计算是近10年最大规模的增持行动. (B04)
* 星岛日报:
--政府锐意发展九龙东,成为未来商业重镇.据消息人士透露,建设银行(0939.HK)(601939.SS)近日率先购入九龙湾新落成商厦东汇18全幢,作价约25亿港元,以总楼面约40万方尺计算,楼面尺价约6,000多元,属市价成交.(A02)
--为保障消费者权益,金融管理局推动银行自去年初开始分阶段落实信用卡改革措施.副总裁阮国恒表示,首两个阶段共22项措施,大部分已实施,至於第三阶段改革措施,金管局期望首季可就新一轮改革的推行时间表与业界达成共识.(B03)
* 苹果日报:
--针对人民币境外合格机构(RQFII)基金涌现,证监会特别提醒投资者相关风险,指出这类产品只投资於内地单一市场,投资者要留意人民币汇率风险. (B08)
* 东方日报:
--有报告引述雅居乐(3383.HK)管理层指,公司初步计划於2012年的合约销售将会较去年增加15%,又指其去年全年的合约销售预计为310亿元人民币,仅达到目标的83%. (B04)
* 大公报:
--英皇国际(0163.HK)表示,年内会推售两新盘,料套现40亿港元,按年倍增.(B03)
--中国海外(0688.HK)公布,去年12月份实现房地产销售额55.3亿港元;去年全年累计实现房地产销售额870.9亿港元,同比增长29.8%,较800亿港元目标高出近9%. (B02)
--首创置业(2868.HK)公布,去年销售业绩,其中12月份签约金额9.2亿元人民币,按月跌17%.截至12月底止全年累计签约金额110亿元人民币,按年降11.4%,另外有8亿元人民币未签约金额正办理换签手续.(B02)
* 文汇报:
--中国建筑(3311.HK)公布,去年全年新签合约302.8亿港元,同比增长21.5%,完成全年300亿港元目标,其中最主要来自基建投资,达188.5亿港元,其次建筑业务则新签114.3亿港元.(B02)
--星展香港表示,去年该行促成8宗本地蓝筹及内地企业到新加坡发行坡元债券,总集资额达20亿美元,又预计今年本港人民币债券发行量仍可较去年倍增至4,000亿元人民币.(B02)(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 陈敏/林高丽
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