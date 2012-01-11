〔港报财经评论〕金融梦醒,谁留下?--信报1月11日

金融梦醒,谁留下?/ 习广思

港股继续炒温总救市,出现难得一见欢腾景象.恒指开市後跟随A股上升,最高曾上升逾200点,收报19,004点,大市成交额增加至574亿港元.走势上,恒指自去年6月後,首度升穿100天线,但恒指在19,000点,明显阻力巨大,此水平在去年8月份是许多人的捞货区,19,000-19,500点水平不易闯呢.指数升幅虽细,但多只中小型股录得不细升幅,尤其是一些昔日基金爱股.其次,空军昨天无功而返,沽空成交额比例下跌至8.5%.且看恒指在外围气氛回暖下,能否在19,000点水平先企稳,然而第一季是风险集密时期,入市博反弹仍不得不警惕.

继早前汇金入市买内银後,多间央企以行动呼应温总,极具中国特色的政策市显示党上下一心,而不怕被人诟病.中石化(0386.HK)、神华(1088.HK)及联通(0762.HK)大股东母公司齐齐入市後,据报道指出,有近14家A股公司有增长,国家队救市彷佛人人有责.耐人寻味的是,鞍钢(0347.HK)公布,母公司若干高级管理人员告知,有意在未来6个月内买入鞍钢A股,各人将买入1万至20万A股,自愿同意禁售期两年.公司指出,此乃高级管理人员对公司未来发展前景有信心,所做出的决定.明目张胆地和应领导人,事先张扬的集体买股行动,A股败坏的本质如何改变?问题是存在的,但对投资者来说,眼下或者是个赚钱机会.

无论是憧憬中国在年关前放水,或者今年内银受惠调控放松,内银股在中短线内走势仍然正面.昨天国企指数上升1.84%,多只内银股突破短期阻力位,信行(0998.HK)、中行(3988.HK)升穿11月高位.相对之下,保险股急升,以至内房股反弹,都显得是弱股反弹而已.事实上,大市多只二三线股份急升,大可归纳为两类,一是具明显主题及趋势,但为数不多的股份,例如瑞声科技(2018.HK)、创科(0669.HK)、华能(0902.HK),其余大部分都是低位反弹,好孩子(1086.HK)如是,思捷(0330.HK)、恒鼎(1393.HK)、雨润(1068.HK)、广汽(2238.HK)均如是,捉得到就是机会.股市尽显对坏消息的抗疫能力,伊朗局势升温的地缘政治风险,欧罗疲弱不堪,德国两国研究推金融税,希腊新一批救助资金获批与否,意大利10年期债息长居7厘楼上,股市完全可以继续自我沉醉.由去年夏季开始,欧罗走势一直成为risk-on及risk-off的一个指标,但近期欧罗急挫,但其他货币汇价,甚至股债两市,冷静得出奇.(B01)

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欧罗可望扭转弱势/ 苏子

昨天欧洲市早段欧罗兑美元曾升至1.2810高位,此高位刚好与上周五所造的1.2813高位相若.然而,汇价却未见趁机向上作出重大突破,汇价触及上述高位後便已回软,1.2780-1.2810间窄幅争持,未能进一步上试去年12月29日所造的1.2855低位,此低位目前已成为欧罗兑美元反弹时的重要阻力位.如昨晚欧罗兑美元未见在突破上周五的1.2813高位後进一步上试上述的重要阻力位,反而更回落至20天保历加通道的底部支持以下收市,料汇价仍然存在下破本周初亚洲市所造的1.2663低位并考验去年8月24日的1.2584低位的机会.反之,若昨晚欧罗兑美元可以升至1.2855重要阻力位附近甚至更高水平收市,则汇价除可暂时摆脱以单边市形式继续往下寻底的危机外,稍後更有甚高机会进一步突破10天SMA的1.2880阻力并挑战自去年11月上旬以来一直屡攻不破的20天SMA阻力,以及1.30心理关口.

昨晚美国入市前,欧罗兑美元的高低位分别为1.2810及1.2740,波幅只有70点子,如此窄的波幅意味着昨晚汇价仍有机会向上突破上述的高低位.从即市的价位走势来看,倾向汇价向上作出突破的可能性较高.倘若昨晚欧罗兑美元的走势如所料般可以向上作出突破,而且最後更以接近全日高位收市,则短期内的入市策略采取逢低买入欧罗兑美元应有甚高的胜算.上月欧罗兑日圆以大阴烛跌破2001年6月的99.88低位,创10年的99.50低位,最後更以近全月低位收市,故技术上看欧罗兑日圆的走势可说是异常恶劣.踏入本月後,欧罗兑日圆在恶劣的技术走势下,自然是继续向下寻底,前天汇价曾下跌至97.23新低水平,幸而最後收市时汇价已自此低位显着回升至98水平,并且令日线图呈现锤头的利好形态.

昨天欧洲市,欧罗兑日圆承接前天略为好转的技术走势,一度升至98.44高位.如昨晚欧罗兑日圆可以继续造好并突破上周五的98.85高位,相信稍後将有力挑战100心理关口.如稍後欧罗兑日圆升至100心理关口时能有足够动力一攻而破,破位後亦见企稳在此关口以上波动及收市,则欧罗兑日圆有望扭转去年11月开始的大弱势,并有望在本月出现高收的情况,从而改善月线上过去两个月所呈现的恶劣走势.如欧罗兑日圆可以成功止跌回升,宜留意日圆本身会否出现较为偏软的走势.如稍後日圆的走势可以出现转弱的情况,美元兑日圆亦见回升至78阻力关口以上波动,料欧罗兑日圆的升势将较兑美元凌厉得多,换言之,即买入欧罗兑日圆的回报将远高於欧罗兑美元.(B09)