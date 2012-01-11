〔港报财经评论〕工行短期回升至5.2港元左右才有明显阻力--经济日报1月11日

工行回升目标最少5.2元/ 林瑞芬

德国及法国一如预期,会谈不会有惊喜.前晚所发出的联合声明,都是公式化,按程序做事,表示两国正审查欧洲稳定机制资本会否加快推进注入资金,财政协定中有关债务的承诺最早可能会在1月份签署落实.德国及法国都希望,希腊可继续留在欧元区,如果情况许可,欧盟同意为希腊提供进一步援助.甚麽是如果情况许可,当该国长期出现入不敷出的状况,又如何能勉强留低?法国央行确认,去年第4季经济零增长,反映欧元区第2大经济体的经济增长停滞不前.债务前景高度不明朗,引发企业及消费者信心低迷,恶性循环又引发企业不进行长期投资,消费者又不大手笔消费,推动不到经济,始终是欧债核心问题难解之关键.

中国内地政策趋明朗,央企配合增持A股,令人振奋的是大市难得连续反弹配合成交,绝非像以往"弹完一日就散",增加A股见底拐点可能,上证指数短线收复2,300关口指日可待,年内反覆重上3,000点都不是奢望.当中,内银股始终是稳健之选,一直点评及追踪工商银行(1398.HK)A、H股走势,发现H股升势有余未尽.配合图表分析,工行企稳自去年10月延伸的上升轨,筑底後回升,相信短期要到5.2港元左右才有明显阻力,中期反覆上望回探6港元水平,昨收报4.93港元.

阴谋论,外资无力持有内银股,纷纷为国家队所收集,收集後挟高,真是引到外资流晒口水,叹气为何减持.内银股作为百业之母,政策百般呵护,利润稳健,在今年欧债乱局未平,视为最佳卖点.当前宏观经济政策正在预调微调,定向宽松,工行净息差预期在今年可稳中有升、银行信贷投放将保持平稳.惟另方面,工行的中间业务料快速发展,资产负债规模会较去年改善.工行早前公布,去年第3季纯利按年增长27.6%至543.59亿元人民币,每股盈利16分人民币,期内收入增长21.3%至1,173.37亿元人民币.其中,净利息收入仅增18.2%至925.83亿元人民币,但手续费及佣金净收入增38.6%至245.04亿元人民币,可见中间业务值得憧憬.内银股最不明朗风险是经济增速放缓,呆坏帐风险相信可控,内银股价亦已反映一定市场预期的风险.否则预测2012年PB不会低至1.27倍.(012)

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通胀料回落,货策可放松/ 余少文

温总一句话令A股两日共升逾6.8%,国企指数亦升至一个月高位.明日公布的12月通胀料降至4%,加上通胀今年会继续下降,有助增加中国放松货币政策的空间,带动中港股市今年走出谷底.国企指数昨日再升187点或1.8%,收10,413点,成交额增加至171亿港元,是三星期以来最多成交的一日.而录得升幅的主板H股也升至74%,带动指数逼近12月初高位10,509点,如突破,可再挑战11,000点.至於红筹指数则升17点或0.5%,收3,795点,成交额增加至46亿港元,但只有半数成分股能随大市上升,表现差於国企.

中港股市能否继续反弹,要看人民银行会否顺从温总要求提振股市信心,虽然财政存款投放令12月银行存款上升,或导致今个月下调存款准备金率的必要性和可能性降低,但人行迟迟未公布12月的外汇占款数字,有可能资金流走情况较预期严重,则令放缓下调存准率添加变数,仍主观预期新春假期前後有机会下调存准率.另一变数字是中国内地通胀,国家统计局明日公布12月PPI和CPI,市场预期PPI继续放缓至两年来最低的1.7%,CPI则降至4%,会是15个月来最低.由於通胀去年持续高企,促使人行去年上半年持续上调存准率和加息,惟随着通胀回落,今年有望降至3%,即使未能成为人行短期下调存准率的催化剂,也可以扩大今年多次下调存准率的空间,对於大市会是利好因素.

其实,中国内地今年经济挑战颇大,欧债危机引发的余波,今年会此起彼落影响大市,及令中国内地出口继续放缓,而去年12月出口增长已降至2年来最低的13.4%,进口增长也降至11.8%,都令人担心中国内地今年贸易表现能否保持20%以上增长,从而影响中国内地经济表现.尤其去年第三季GDP降至24个月来最低的9.1%,彭博预期第四季会再降至8.7%,2011年全年会降至9.2%,相信贸易放缓下,中国内地2012年经济增长会在8%-9%之间,若然中国要提振股市信心,相信刺激经济在所难免,否则上市公司业绩下滑,便难以令人对股市有信心.目前经济状况下,尽管认为内银股今年是业绩修复年,但中国要刺激经济,内银股始终是受惠行业,加上高息作为靠山,工商银行(1398.HK)和建设银行(0939.HK)两大行业龙头,始终可以看高一线.(010)