〔港报社评〕中央经济维稳,股市谷楼市缩--经济日报1月11日

中国12月对外贸易大滑坡,凸显外需减速问题严重,需要中央加力催谷内需,以抵销外需疲弱冲击,重招之一正是谷资产市场制造财富效应,但对中国资产市场是有保有压,没泡沫的股市将大力加温,泡沫大的楼市仍会续压.股市没有泡沫,楼市泡沫未消.中国昨公布去年12月贸易数据,出口同比增幅放缓至13.4%,进口更远逊市场预期,只有11.8%,此可能是加工贸易萎缩,企业大减进口设备与原材料所致,反映内地出口形势恐较原先预期的更凶险.面对外需不振前景,中央要保持经济较快增长,惟有寄望通过谷内需支持经济与就业,重点之一是催谷资产市场,因资产市场畅旺可制造财富效应,刺激民众消费.但中央对不同资产市场有差别对待,有保有压,关键是看有没有泡沫.

中国股市方面,上证指数过去两年分别重挫逾14%及22%,在环球主要股市中列入表现最差的市场之一,与中国经济高速增长背驰,此令中国股市非但没有泡沫,其融资功能更陷半瘫痪,去年全年仅融资约5,000亿元人民币.中央对股市是保,对楼市则仍是压,此因楼市仍明显存有泡沫,楼价过去两三年飙涨,一线城市楼价升幅逾50%甚至一倍,远远抛离经济增长与人均收入增幅,已成经济大炸弹,不容其泡沫再胀.更重要的是,楼市关乎社会与政治稳定,中共要为今年秋举行的18大营造和谐气氛,就有需要遏楼价减民怨,并力减楼市泡沫,以免後患,故中央仍要力压刚出现跌价苗头的楼市.当然,为免对经济冲击太大,中央不会让楼市崩溃剧跌,但楼价跌10%至15%已难避免.值得留意的是,中央遏抑楼市力度愈大,催谷股市力度就会愈大,此因楼价下滑会造成负财富效应,不利消费,更冲击与楼市相关的数十个行业,因此中央要抵销楼价跌的冲击,更要加力支撑股市.