〔中港热股〕鞍钢H股早盘涨逾5%,稍早称其及母公司的高管将入市购股

路透香港1月11日电---中国钢铁生产商--鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)周三早盘涨逾5%,因其及其母公司的高管将入市购买A股股份.
香港时间10;10,鞍钢H股涨5.74%,报6.08港元;大市恒生指数.HSI则涨0.35%.其A股亦涨1.92%,报4.77元人民币.
鞍钢周二晚的公告称,该公司及其母公司鞍山钢铁集团公司若干高级管理人员有意於今後6个月通过深圳交易所系统,各买入鞍钢1-20万股A股,入市资金将分别来自各高管,而买入的股份将设有两年禁售期.
"高管基於对公司未来发展前景的信心所做出的决定."公告称
鞍钢H股在过去一年股价显着下滑,因原材料及燃料等生产成本上涨对盈利构成威胁.其於去年首9月净利同比大跌91%.[ID:nCH0084801][ID:nCH0082873](完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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