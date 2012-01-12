《香港报摘》--信报1月12日

* 要闻版头条:

--本港离岸人民币业务发展再有新进展.国家发改委批准中国广东核电集团来港借人民币贷款,为首家内地企业获准境外进行中长期人民币商业贷款.

* 其他:

--人民币合格境外机构投资者(RQFII)产品首天发售,虽没有出现排队认购的情况,但有分销银行表示,销售反应不错,很多客户的申请均为六位数字;有发行商透露,已录得1亿元人民币的认购金额.

--去年政府发行的通胀挂钩债券(iBond)首次派年息6.08厘,跑赢大部分投资产品.市场人士认为,首次息率表现理想,但关注近日通胀见顶後,iBond之後能否维持这个水平的息率.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 乔艳红

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