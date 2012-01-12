《香港报摘》--信报1月12日

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
* 要闻版头条:
--本港离岸人民币业务发展再有新进展.国家发改委批准中国广东核电集团来港借人民币贷款,为首家内地企业获准境外进行中长期人民币商业贷款.
* 其他:
--人民币合格境外机构投资者(RQFII)产品首天发售,虽没有出现排队认购的情况,但有分销银行表示,销售反应不错,很多客户的申请均为六位数字;有发行商透露,已录得1亿元人民币的认购金额.
--去年政府发行的通胀挂钩债券(iBond)首次派年息6.08厘,跑赢大部分投资产品.市场人士认为,首次息率表现理想,但关注近日通胀见顶後,iBond之後能否维持这个水平的息率.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。