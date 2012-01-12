《香港报摘》--经济日报1月12日

* 头版头条:

--受欧洲债务危机拖累,国际金融机构亦出现收缩,本港指标甲级商厦中环国金中心二期(IFC)罕见"顶租"个案,单位原由美资基金公司租用,因为提早结业,由中国建行旗下金融机构代替.业界预期,甲级商厦租金将会见顶回落,有一成下调空间.

* 其他:

--吉利汽车(0175.HK)上月销售按月增长7.3%至47,755辆,并定下新一年度销售目标增长逾9%至46万辆.

--中铁建(1186.HK)昨发赢喜,预期去年纯利可按年增逾50%.公司2010年纯利为42.46亿元人民币,但因计入了沙特麦加轻轨项目的亏损,令业绩减少.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 丁淑琴

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