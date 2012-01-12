《香港报摘》--经济日报1月12日

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
* 头版头条:
--受欧洲债务危机拖累,国际金融机构亦出现收缩,本港指标甲级商厦中环国金中心二期(IFC)罕见"顶租"个案,单位原由美资基金公司租用,因为提早结业,由中国建行旗下金融机构代替.业界预期,甲级商厦租金将会见顶回落,有一成下调空间.
* 其他:
--吉利汽车(0175.HK)上月销售按月增长7.3%至47,755辆,并定下新一年度销售目标增长逾9%至46万辆.
--中铁建(1186.HK)昨发赢喜,预期去年纯利可按年增逾50%.公司2010年纯利为42.46亿元人民币,但因计入了沙特麦加轻轨项目的亏损,令业绩减少.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 丁淑琴
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。