《香港重要政经日程》--1月12日-1月18日

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
=====================今日香港主要政经消息===========================
1月12日(周四)
--10:00 中国金融租赁(2312.HK)特别股东大会.
--11:00 达艺控股(0997.HK)特别股东大会.
-- 华众控股(6830.HK)首日挂牌.
-- 汇力资源(1303.HK)首日挂牌.
-- 开世中国(1281.HK)首日挂牌.
-- 栢能集团(1263.HK)首日挂牌.
=====================近日香港主要政经消息===========================
1月13日(周五)
--13:00 汇丰控股(0005.HK)新闻会,2012环球和亚洲经济和金融市场展望.
--09:00 中国铁建(1186.HK)在北京召开特别股东大会.
--14:00 中海集运(2866.HK)在上海召开特别股东大会.
-- 金管局公布12月外汇基金境外资产数据.
1月16日(周一)
--09:30 中国农业银行(1288.HK)在北京召开特别股东大会.
--11:00 中国建设银行(0939.HK)在北京召开特别股东大会.
--14:00 中海发展股份(1138.HK)在上海召开特别股东大会.
--09:00 长城汽车(2333.HK)在保定召开特别股东大会.
1月17日(周二)
--16:30 公布2011年11月物价和外贸数据.
-- 2012亚洲金融论坛.
-- 大众金融控股(0626.HK)公布全年业绩.
*1月18日(周三)
--11:00 瑞安房地产(0272.HK)特别股东大会.
-- 联合水泥(1312.HK)首日挂牌交易.
-- 太古地产(1972.HK)首日挂牌交易.
-- 允升国际(1315.HK)首日挂牌交易.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。