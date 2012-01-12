〔港报社评〕中产望有抗通胀措施--星岛日报1月12日

港府发行的通胀挂钩债券将於年初八"派利是",每手10,000港元派息约300港元,有认购的市民当然开心,多少可以帮补新春消费.去年夏天有15万多人认购通胀挂钩债券,不少人打算持有至期满,抵消通胀蚕食.港昨日宣布首期派息率是6.08厘,半年折现约300港元.如果中产住户认购了10万元债券,便可以收到约3,000元的"利是".

严格来说,这笔利息收入只属"保本",不若港府向每人派6,000元的"横财".不过,这笔投资回报已经跑赢了银行存款和强积金.去年外币和股票市场波动,不少投资者亏蚀,通胀挂钩债券回报甚至跑赢外汇基金,是不少市民下半年回报较佳的投资,不妨奖赏一下自己.

消费担任香港经济增长的火车头,中国来港豪客成为镜头焦点,本地人消费开支则较少人留意,统计数据显示,香港去年第三季生产总值比前一年同期升了4.3%,私人消费开支则上升了8.8%,经季节性调整後,按季升了1.1%.本地需求成为经济增长的主要动力,归功於香港职位和市民收入双双增长.

展望新一年,影响出口的外围市场仍多风雨,香港仍然相当倚赖消费者来带动经济和就业.另一方面,最低工资预计最快要待明年才调整水平,压抑通胀又不易,今年工资增长能否追上通胀,成为未知之数.当局要确保消费火车头不致泄气,须尽量纾缓通胀对市民构成的压力和负财富效应.今年港府不打算再派6,000元,当局虽然预期通胀回落,估计是否应验仍然难料,市民当然期待当局一如去年,有助抵御通胀的措施出台. (A05)