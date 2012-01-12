〔港报社评〕中产望有抗通胀措施--星岛日报1月12日

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
港府发行的通胀挂钩债券将於年初八"派利是",每手10,000港元派息约300港元,有认购的市民当然开心,多少可以帮补新春消费.去年夏天有15万多人认购通胀挂钩债券,不少人打算持有至期满,抵消通胀蚕食.港昨日宣布首期派息率是6.08厘,半年折现约300港元.如果中产住户认购了10万元债券,便可以收到约3,000元的"利是".
严格来说,这笔利息收入只属"保本",不若港府向每人派6,000元的"横财".不过,这笔投资回报已经跑赢了银行存款和强积金.去年外币和股票市场波动,不少投资者亏蚀,通胀挂钩债券回报甚至跑赢外汇基金,是不少市民下半年回报较佳的投资,不妨奖赏一下自己.
消费担任香港经济增长的火车头,中国来港豪客成为镜头焦点,本地人消费开支则较少人留意,统计数据显示,香港去年第三季生产总值比前一年同期升了4.3%,私人消费开支则上升了8.8%,经季节性调整後,按季升了1.1%.本地需求成为经济增长的主要动力,归功於香港职位和市民收入双双增长.
展望新一年,影响出口的外围市场仍多风雨,香港仍然相当倚赖消费者来带动经济和就业.另一方面,最低工资预计最快要待明年才调整水平,压抑通胀又不易,今年工资增长能否追上通胀,成为未知之数.当局要确保消费火车头不致泄气,须尽量纾缓通胀对市民构成的压力和负财富效应.今年港府不打算再派6,000元,当局虽然预期通胀回落,估计是否应验仍然难料,市民当然期待当局一如去年,有助抵御通胀的措施出台. (A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。