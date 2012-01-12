《香港报摘》--其他报纸重要消息1月12日

* 明报:

--按揭证券公司去年纯利录得创纪录新高,达12.5亿港元.按证执行董事兼金融管理局副总裁彭醒棠预期,今年部分银行对出售资产以换取流动资金仍有一定需求,目前亦正与数间银行商讨出售按揭资产.(B04)

* 星岛日报:

--香港政府发行助市民纾缓通胀压力的通胀挂钩债券iBond4208.HK首次派息,息率为6.08厘.付息日为1月底,每手1万元债券可获利息304港元,远高於本港银行的普遍港元定期存款利率. (A05)

--雷曼迷债事件催生而成的"金融纠纷调解中心",最快6月底开业及接受投资者申索.财经事务及库务局副局长梁凤仪表示,申索个案的追溯时限为投资者"怀疑存有不恰当销售问题"的一年内,当局订下这宽松追溯期,旨在方便投资者使用有关服务.(B05)

* 苹果日报:

--家电零售商国美电器(0493.HK)向投资界投露,其圣诞及元旦期间的同店销售,竟按年录得单位数字倒退,较去年上半年度时仍有7.5%增长的惰况大相迳庭. (B07)

* 东方日报:

--恒地(0012.HK)近年积极收购旧楼重建.集团管理层出席瑞银研讨会时透露,今年会预留25亿至30亿港元资金收购旧楼,连同约30亿港元建筑开支,今年集团资本开支约50亿至60亿港元.(B02)

--据联交所股权资料,新世界中国0917.HK於1月6日,被副主席兼非执行董事杜惠恺以每股平均价1.59元,减持3,000万股,持股量最新为0.15%.(B06)

* 大公报:

--机场管理局行政总裁许汉忠透露,2011年香港国际机场三项营运指标均达到预期目标或超标,客运量报5,400万人次,货量394万吨,飞机升降报33万架次,分别比上年升5.9%,跌4.6%和升8.9%.(B06)

--会德丰今年筹备推售两新住宅楼盘,分别於上下半年推出,两盘料值约40亿港元.(B02)

--雅居乐(3383.HK)公布,2011年全年录得合约销售金额达315.2亿元人民币,按全年销售目标370亿元人民币计算,达标率只有85%;去年12月份,集团录得合约销售金额约35亿元人民币.(B01)

* 文汇报:

--香港交易所(0388.HK)决定,按计划於今年3月5日推行第二阶段港股延长交易时间,将港股午休时间进一步缩减至1小时.证券业界则宣布今天下午收市後发起规模最大的千人大游行,反对延长交易时间. (B01)

--花旗发表报告指,澳门今个月首8天的博彩收入已有68亿澳门元(下同),与去年10月的黄金时期相若,估计本月的博彩收入将按年大增42%至260亿元.(B01)

--禹洲地产(1628.HK)公布,去年全年销售42.97亿元人民币,同比下跌18%.公司去年销售目标为65亿元人民币,达标率仅66%.(B02)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 陈敏/乔艳红

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