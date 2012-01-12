〔港报社评〕依法惩处暴力,遏止激进歪风--文汇报1月12日

社民连两名成员於去年4月10日,在港铁一个活动上抢去运输及房屋局局长郑汝桦咪高峰及向她撒溪钱,各被控一项扰乱公众秩序罪.裁判官认为其行为牵涉暴力及激使他人仿傚,判处2人罪名成立,监禁14天.香港是一个法治社会,游行示威必须依法进行.法庭的判决向社会传达出明确的讯息:示威者不能以言论自由为名,违法冲击正常的社会秩序,否则会受到法律制裁.这不但对激进人士产生警示作用,不要再以为暴力行为是"零成本",而且也让市民分清和平示威与违法行为的界线.

两名被告在港铁活动上突然冲上台,向问责官员撒阴司纸及抢咪,令郑汝桦受惊之余,也令到一名工作人员受伤,明显是有组织有预谋的捣乱行动,已经逾越了正常表达意见的界线.这次法庭以扰乱公众秩序罪判处被告入狱,虽然刑罚不算重,但却表达了法庭不会再姑息违法行为的立场和态度,以免让一小撮激进人士继续以言论自由为"挡箭牌",屡屡逾越法治底线,事後却不必负上任何刑责.而判决对於未来法庭的判罚量刑也有参考作用.

香港的主流价值是理性、持平、温和.港人一直奉行和平表达意见的方式,任何激烈行动都不为港人所接受.然而,单靠社会人士的谴责,不可能令激进人士就此放弃违法抗争,关键还是要从执法部门着手.执法部门必须依法办事,为和平守法的游行提供方便,但对於故意冲击捣乱的违法行为必须果断制止,并依法检控.同时,法庭也不应因为以表达诉求为名,唯有依法办事,才可遏止暴力歪风,维护香港的法治社会形象. (A04)