〔港报社评〕新总部采访安排倒退,门常开设计徒具虚名--明报1月12日

金钟添马舰新政府总部启用以来,接连发生记者采访被阻拦事件,检视事故性质,反映新总部外观虽然宏伟,设备亦更先进,但是采访安排较之旧总部,却有明显倒退.采访自由乃新闻自由的前提,港府口口声声扞卫香港核心价值,保障新闻自由,但是从新总部采访安排所见,承诺不但未兑现,而且今不如昔,港府若真心诚意珍视新闻自由,就应该与新闻团体开会讨论,寻求在新总部的采访安排,各方都能够接受.

据记者协会透露,新总部落成时已向行政署反映问题,如记者必须花10 分钟由东翼绕道到西翼、记者室位置不便等,这些安排,未从方便记者出发,反而客观上形成港府在留难传媒.除非港府峻拒记者到新总部采访,否则,新总部落成使用,传媒记者是持份者之一,港府摆出唯我独尊之势,只求一己方便,安排不合理,强要传媒记者听从指挥,就埋下冲突伏线.港府官员经常说传媒与港府是伙伴关系,昨日政务司长林瑞麟声言港府会确实保障新闻自由,但是采访自由乃新闻自由的前提,新总部采访空间明显较旧总部收窄,保障云云,只属空言.

中电副主席阮苏少湄在公布第二次下调电费加幅的记者会上,要求所有记者一口气提出问题,然後由她概括回答,此举司马昭之心,路人皆见.她藉此操作,回避记者质问核心问题.记者会上,主持人收集全体记者的提问,然後由相关官员笼统作答,藉此回避敏感问题的做法,在中国司空见惯,但是香港这个有高度新闻自由的地方,竟然沦落到"控制提问,选择作答",使人慨叹!若朝着这样的方向滑下去,作为众多自由之母的新闻自由,就不能乐观了. (A04)