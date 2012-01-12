〔港报社评〕欧银死抱资金,加剧欧债危机--经济日报1月12日

欧洲央行隔夜存款额昨再创新高,反映欧洲银行对银行体系信心奇缺,宁蚀息亦只愿将钱放在央行,不买国债或向同业与实体经济放贷.欧银还债高峰期已临,欧央若未能尽快提振银行体系信心,恐冲击金融市场与经济.

欧洲央行去年底以年息一厘的极低息,豪掷近4,900亿欧元贷款予欧洲银行三年,即变相以货币量化宽松手段,冀纾解银行资金短绌,并谷银行为赚息差,用资金扫欧猪国债或向实体经济放贷.但事与愿违,欧央隔夜存款额昨高逾4,800亿欧元,显示银行将从欧央贷来资金,宁愿蚀四分三厘年息,大举存回欧央.欧洲银行甘愿蚀息,实属理智决定,底因有三:

其一,银行信不过交易对手.欧债恶火续烧,令银行深怕交易的对手银行会受累周转困难,甚或倒闭,令贷款成为危害自身的毒债,故死抱资金不肯拆借,此却加剧信贷紧缩问题.其二,应付还债压力.欧银今年首季有数千亿计欧元债务到期偿还,年中又要满足巴塞尔Ⅲ资本充足率,及欧盟提高资本比率规定,更担心资本不足会被评级机构降级,沦为下一间沦陷银行,故融资需求空前巨大.其三,资金缺口巨大,但缺乏集资能力.欧债危机冲击下,一方面是大批存款从欧猪国银行外逃,另一方面投资者畏欧银如蛇蠍,不愿投资.

欧洲银行现四面楚歌,自然现金为王,死抱手中资金,心中才能不慌,故欧央千辛万苦放出巨资,银行转身却存回欧央.此情况类似美国联储局2008年底以量宽手段,大购银行手上资产,冀恢复银行借贷能力,但银行信心不足,依然惜贷,如美银及摩通等在2009年首季放贷额按年大减61%,直到联储局续力推量宽,银行水浸日甚,才逐渐回复信心,释出资金.欧洲银行还债高峰期已临近,若有银行无力还债,势引起欧洲金融体系大震荡.危机当前,关键是欧央既要按计划续推三年期再融资操作,向欧银大开金库之门外,更要纾缓欧债问题,减低银行亏损,并提振银行信心,纾缓资金紧张,否则欧洲一旦出现严重信贷紧缩,欧洲以至环球金融与经济将在劫难逃. (A02)