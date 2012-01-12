〔港报财经评论〕周期缩短买卖要频密--信报1月12日

周期缩短买卖要频密/ 习广思

恒指午後升幅扩大,主要原因是内银股所致.临近年底,虽然市场期待的降低存款准备金率未有出现,但中国内地银行扭松水龙头的迹象明显,流动性有所增加.加上四大内银首三年新增贷款500亿元人民币.消息又指出,今年中国内地银行新增贷款上限於8万亿元人民币,均属利好内银股的消息.当然,此际买内银,买细不买大,重农行(3618.HK)升4.87%,突破横行格局,交行(3328.HK)升2.29%.这些股份当中,很多都属於周期性公司,例如航运股胜狮货柜(0716.HK).亦可能是非常落後低迷的股份,例如冠捷(0903.HK)、联塑(2128.HK)、高速传动(0658.HK)、银泰(1833.HK)、霸王(1338.HK)、吉利(0175.HK)等.当然,这些落後股,少一点研究及信心,也没法确定它们的前景能否复苏.做足研究的基金也可以损手的话,倒不如信自己,反正阁下没打算与其谈恋爱.信的话,它们是有价值.不信的话,就是一文不值.

无论金融市场是"超常态"、"新常态",抑或是"反常态",投资者经历这几年市况上落,应该接受低回报、高风险的现实,并学习在无常的波动市况搵食.2011年的教训是,投资者必须打破一切既有的框框,而且投资市场开始被政策市主导,有形之手无处不再,中国反而是政策方向明显的地方.2012年,环球金融风险依然,因为2011年的问题未有解决,亦不会这麽快解决,大家要在不明朗局势下入市.早前提及第一季是风险密集时期,但纵观全年的风险,私人银行瑞银财富做了一个颇详尽的风险指数.最高风险是欧罗区解体及美国再陷入衰退,但这些都不是唯一风险,贸易冲突、主权债风险及货币大战均会出现不同的地区性风险.

然而,即使分析员详列众多风险因素,试图掌握市场的不明朗变数,事实是这些风险已经存在,而且人所共知,几乎所有股评都会告诉你今年是”政治年”.更何况,市场对欧债问题感到麻木,需要更震撼和摧毁性的消息,才能打击股市憧憬及意志.再说,假如投资者回顾2011年,无论是美国评级被降,欧债危机深底深渊,乃是由於市场始料不及,更正确地说,是视若无睹.因此,即使投资者小心翼翼地防守每项风险,真正打击市场的因素,或将不是列表上的这些风险.表列的多项风险将为市场带来波动,但眼下市场或多或少已反映相关风险,故它们最终只是制造市场波动的源头.(B03)

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欧罗仍好淡争持/ 苏子

前晚欧罗兑美元曾突破上周五的1.2813高位,可惜破位後仅多升5点子至1.2818水平便乏力再升,表现令不少看好者大感失望.随後欧罗兑美元自上述高位回落至昨天亚洲市的1.2726低位才能止跌回稳.昨天欧洲入市後,欧罗兑美元曾回升至1.2790高位,可惜未能进一步升至1.28关口以上便再次遇上庞大沽压,汇价曾急挫至1.2679低位,较高位回落超逾100点子.留意过去两个交易天欧罗兑美元其实主要在上周五的波动范围内上落,基本上并没有方向可言,由於汇价在本周初未能顺利突破上周五的1.2810高位,更於昨天欧洲市跌破1.2720-1.2760的即市密集支持区,故技术上看欧罗兑美元较大机会在昨晚美国市进一步往下寻底,考验本周初亚洲市所造的1.2663低位.

欧罗兑美元的20天保历加通道底部支持处於1.2725水平,如昨晚欧罗兑美元一直乏力重返此支持水平以上波动及收市,相信本周初的1.2663低位将有甚高机会失守,随後汇价将考验前年8月的1.2584低位及1.25心理关口.短线而言,欧罗兑美元若乏力升回上述的1.2720/1.2760的即市密集区以下收市,则整体走势将会变得极为暗淡,而汇价的任何反弹均可视为入市沽出的大好良机.反之,若有力升回上述的即市密集区以上,那便不宜对欧罗兑美元太过悲观了,反而小心汇价或在市场一片看淡声中作出绝地反弹.昨晚美国入市前,欧罗兑美元虽然出现急挫逾百点子的情况,但可惜汇价在跌至1.27关口以下时的沽压却未见明显增强,而且几经辛苦才能下试至1.2679低位,未能一举下破本周初的1.2663低位,因此昨晚美国入市後,若欧罗兑美元仍未见以单边市形式下破本周初的1.2663低位并且低收,反而更明显升回保历加通道内收市,到今天欧洲入市後,更见汇价企稳在上述的即市密集区以上波动,届时要小心汇价很大机会已在前天见底,短期内未必会考验前年8月的1.2584低位了.

上周三美元兑日圆曾低见76.56,此低位与去年11月18日所造的76.53低位相差只有3点子.可惜汇价近日始终未能顺利跌破此低位支持,反而更曾一度回升至77.33高位,故技术上看,只要稍後美元兑日圆继续可以力守去年11月18日的76.53低位以上,相信不难升回至100天SMA的77.17短线关键阻力以上波动及收市.一旦美元兑日圆成功企稳在100天SMA阻力以上,随後料会上试78/78.30阻力区,若成功突破此阻力区,美元兑日圆有望挑战去年10月31日的79.53高位.(B10)