〔港报财经评论〕神华够稳健,可回试40元--经济日报1月12日

神华够稳健,可回试40元/ 林瑞芬

股市俗称"金鱼缸",其实没水是活不了,要提振信心,谈来谈去最有效方法是改善流动性,资金供应着手.新股滥发若能制止,固然可减轻股市压力.此外,有所谓"国家队"进场,先有汇金,近周则有央企陆续出招,增持A股救亡,连鞍钢(0347.HK)高管都增持并设禁售期,姑勿论是被迫或自愿也好,对市场供应及股价皆有正面影响.年内,若稍松银根,股市八方资金汇聚是迟早事.有中国内地朋友指,过去两年多的惨痛经历,令其对A股已有失信心之感,到近日反弹还会质疑是真是假,根本不会尽信.对我们这些局外人而言,少了一层切肤之痛.

理智分析,A股在悲观中小牛市或已诞生,A股在前几年经历股改後,股市改革今年起确已踏进另一台阶,历史相对短的A股市场只有一步一步改革,才可融入国际市场及有出路,若现任证监能完此大业,A股是有涣然一新的可能,可耐性观察.内银股整体估值低,一直以来是较为看好其反弹动力,但提醒股民,农行(1288.HK)之A股战略投资者所持的约51.14亿A股,经过18个月禁售期後,将於1月16日起解禁,股价受压可能性较大.

国企股中,论稳健及盈利可预见性高的,中国神华(1088.HK)是心水.首先,其母公司在A股市场不断增持,A股稳,H股亦可望靠稳.二来,油价近日受中东紧张政治情绪刺激高企,油价高企,煤价大跌不下,原先市场还估计全球经济的不明朗会推跌煤价,但中国内地煤炭价格只是微调.三来,自2010年以来,神华加快了对电力行业的扩张和兼并,目前电力装机紧随五大发电集团,在电力低谷期扩张兼并,能大大降低收购成本,同时,更重要是可把煤电整个产业链利润锁定.四来,公司已确立的基本销售策略是︰长期来看合同与现货并重,各占50%,合同价是盈利的基础,现货价可以根据市场情况弹性处理,可能会有超於预期的收获.事实上,神华的现货煤占比在2009年才30%,到2010年已提升至45%,2011年前三季已提升至55%.此外,神华亦在提高利润率较高的下水煤的比例,截至2011年前三季度现货下水煤比例已由2010年的25%提升至33%.按运输方式统计,现货下水煤每吨毛利为358.3元人民币,沿铁路现货直达煤的每吨毛利为262.4元人民币,而销售给坑口电厂的现货煤则只有19.9元人民币,由此可见差异甚大.(012)

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内房股今明年业绩仍受压/ 余少文

中国内地股市回软,国企指数则3连升,当中内房股表现相对硬净,尽管超过半数内房股市帐率不足1倍,但中国强调房地产调控不动摇,继续推动房产税,料中国内地房价今年仍要下跌,内房股今明两年业绩或受压.A股3连升後昨日回吐,国企指数则录得3连升,昨日升103点或1%,收10,517点,成交额161亿港元,3日升幅合共529点,惟昨日随大市上升主板H股只有60%.而红筹指数升25点或0.7%,收3,821点,成交额增加至48亿港元,内房、航运和石油股仍然是红指反弹动力所在.内房股近日走势硬净,似乎投资者憧憬中国内地楼价持续下跌,部分城市可能结束限购政策.中银国际报告透露过去2周该行观察的17个主要城市都出现价量齐跌走势.中国指数研究院监测的40个城市,上周也有33个成交量同比下跌,当中15个成交量降幅超过50%.而西南证券指截至目前,46个实施限购政策的城市,已有25个城市明确表态延续限购政策.

实际上,中国政治局会议和中国经济工作12月会议已强调,2012年继续"房地产调控不动摇"的基调,并要大力推动保障房和房产税的力度,若然要跟从中国政策买股,内房股仍然不是今年首选股份.当然,国家统计局数字显示,中国内地去年新建住宅销售价格同比变化持续放缓,路透综合计算後11月中国内地新建住宅销售价格只升2.2%,较1月下跌3.7%,预期12月会继续放缓.尽管内房股去年销情理想,如中国海外(0688.HK)去年全年累计实现房地产销售额871亿港元,增长30%,较800亿港元目标高出近9%,累计实现销售面积升逾5%至558万平方米,但中国海外去年12月房地产销售额却跌34%,反映12月销售并不理想.即使农历年将近,惟这黄金周未必能刺激中国内地楼市销情.

路透对21家中国内地分析机构调查,11家认为中国内地今年房价跌幅10%-20%,9家认为跌幅在10%之内,只有1家认为上升.瑞银证券执行董事兼中国/香港房地产行业研究主管李智颖认为今年房价下跌超过5%,但一线城市最多可能下跌20%,全国住房面积需求将较去年跌5%,供过於求最多达40%,库存也达到6.8个月.故相信内房股今年业绩放缓,明年则会受压.预期人民银行短期内可能下调存款准备金率,会对大市带来刺激,内房股逾半数市帐率不足1倍,股价经过颇大调整後,短期或受惠及有短炒空间.只是中国明确调控房地产市场,领导人以至中国官员都强调要坚持房地产调控不动摇,相信憧憬今年上半年放松调控是不切实际,故反弹过後,市场焦点会回到中国政策以及内房销情,股价或会再受压,故中线宜观望.惟龙头、资金充裕、基金爱股等股份,如中国海外、华润置地(1109.HK)、龙湖地产(0960.HK)、碧桂园(2007.HK)、雅居乐(3383.HK)等.(010)