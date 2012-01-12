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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 09:20 BJT

〔中港个股〕中国铁建预计2011年度净利按年增长50%以上

路透香港1月12日电---中国工程承包商--中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)称,预计2011年度净利按年增长50%以上,因期内未如2010年有重大项目亏损.

该公司周三晚的公告称,2011年业绩变动的主要原因是2010年业绩中计入了沙特麦加轻轨项目的亏损,导致2010年业绩减少.

2010年同期净利为42.46亿元人民币,基本每股收益0.34元.

中铁建H股周三收报4.5港元,A股则报4.01元人民币.(完)

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--记者 雷美珍; 审校

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