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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 09:39 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘跌0.2%,市场关注中国12月通胀数据

路透香港1月12日电---香港股市周四开低,中止三天连涨走势,投资者关注稍晚将公布的中国12月通胀数据.

恒生指数.HSI开跌0.2%至19,112.76点;恒生国企指数.HSCE开低0.1%至10,506.21点.(完)

--编译 王兴亚;审校 龚芳

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