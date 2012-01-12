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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 11:51 BJT

〔企业并购〕韩国SK控股称拟至多斥资1.04亿美元增持中国燃气股份

路透首尔1月12日电---韩国SK控股003600.KS一位新闻发言人周四对路透表示,旗下一子公司计划至多斥资1,200亿韩元(1.04亿美元)增持在收购目标--中国燃气(0384.HK)中的持股.

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