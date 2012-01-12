〔香港热股〕莎莎国际早盘劲升逾10%至一个月高点,受惠销售动能强劲

路透香港1月12日电---在公告圣诞假期港澳销售创单日新高纪录後,香港化妆品零售商--莎莎国际控股有限公司(0178.HK)周四早盘一度大涨10.72%至一个月来高点.分析师指出,来自中国内地游客消费动能强劲,支撑莎莎估值具吸引力.

巴克莱资本发布报告称,先前市场担心香港的零售销售力道是否能持续,而莎莎三季度销售数字显示香港区仍受惠於内地游客消费力,港澳区销售情况优於预期.该投行调高2012/13以及2013/14年度获利预估6-8%,并称莎莎目前估值15.5倍具吸引力.

"因价格差距及商品种类,我们相信莎莎仍会是内地游客赴港後的必到之处.至目前为止,内地游客访港尚无放缓迹象."该投行称.

本地时间上午11:52时,莎莎升9.56%至4.70港元,盘中最高至4.75港元,创去年12月12日以来新高;大盘恒生指数.HSI则跌0.19%.

莎莎昨日表示,至2011年12月31日止的三季度营业额大增28.9%,港澳地区圣诞假期间单日营业额超越3,000万港元,创历来最高;三季度也净新增了18个店铺及1个专柜,其中10个在中国大陆,令总零售网络达到246个.[ID:nCH0093305]

Piper Jaffray也表示,莎莎营业额表现确认了公司对於该股成长前景的正面看法,在中国游客以及本地人士消费力道支撑下,料莎莎对利好仍有上档空间.公司维持"加码"评等以及5.60港元的目标价.

访港旅客人数2011年达到4,192万人次的历史新高,按年增长16.4%,其中主要来自於内地游客.不过,香港旅发局预估今年访港旅客人数料放缓至单位数成长.[ID:nCH0092807](完)