〔中国企业〕华为拟出资4,000万人民币参股中软国际旗下IT外包公司

路透香港1月12日电---中软国际有限公司(0354.HK)周四发布公告称,中国华为[HWT.UL]将通过供款4,000万人民币参股其旗下的IT外包旗舰公司,持股40%.

中软国际刊登于港交所的公告称,中软计划逐步整合其IT外包资源至一间拟于中国成立的IT外包旗舰公司,以重组其IT外包业务,新公司的总注册资本为1亿元人民币.

全球第二大电信设备供应商华为亦为中软IT外包业务的主要客户.2011年上半年,中软向华为提供的IT外包服务交易额达1.69亿元人民币,占同期中软IT外包业务收入36%.

公告称,华为参股IT外包旗舰公司後,中软将与华为订立新的IT外包协议,预期可进一步强化业务关系,扩大服务规模和范围."考虑到华为集团作为一个全球领先的信息与通信解决方案供应商的地位,华为参股IT外包旗舰公司将为IT外包旗舰公司乃至本集团之业务经营及未来发展带来协同效应."公告称.

华为参股IT外包公司的协议仍需获得中软国际股东大会的批准.

华为是在国际化方面颇有建树的少数中国公司之一,在电信设备市场领域之外,亦正雄心勃勃冀望尽快在企业业务和消费电子业务挤进世界领先公司的行列.

IT外包业务是中软国际主要业务之一.中软的IT外包业务目前通过其於中国、美国及日本的15间附属公司展开.截至2011年6月30日止的六个月,IT外包服务产生的收入为4.75亿元人民币,占中软同期总收入约50%.

中软周四早盘收於2.28港元,与昨日收盘价持平.大盘恒生指数.HSI则下跌0.12%.

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