〔投行观点〕中国一季度GDP增幅全年最低点,加速刺激措施出台--摩根大通

路透香港1月12日电---投行摩根大通周四称,预计一季度中国国内生产总值(GDP)增幅为全年最低点,因而加速刺激措施於上半年出台.

该行中国首席经济学家朱海斌在记者会上称,今年中国两大经济风险分别是出口和房地产,估计全年出口增长显着减慢至10%,而房地产价格平均下跌5-10%并拖低全年固定资产投资增速.

他预期,2012年中国GDP增长为8.2%,并呈先低後高的格局,一季度将是全年最低点,按年仅增7.6%.

"相信货币政策和财政政策的刺激措施将集中於一、二季度出台."他说,预期政府将增加支出及减税以刺激消费,同时货币政策偏向宽松,包括下调存款准备金率等.

该行在中国公布12月居民消费价格指数(CPI)後发表的报告称,预计中国央行将在春节前下调存款准备金率50个基点,且最有可能在本周宣布,以缓解季节性因素引发的流动性压力.并预计中国今年共将下调存款准备金率四次,其中三次将发生在上半年.

同时,报告预计,今年中国广义货币供应量(M2)增幅将达到15%(2011年为13.6%),而新增贷款预计将达8.2万亿元或增长15%,均高於名义国内生产总值(GDP)12%左右的预估值.

朱海斌称,预期今年中国人民币逐渐升值,全年升值幅度为3-4%.而人民币国际化进程继续,包括资本帐开放.(完)