〔中国基金〕弘毅投资募得近40亿美元新基金,投资者包括社保基金--消息

路透上海/香港1月12日电---一位消息人士周四表示,私募基金--中国弘毅投资近期已向投资人募得近40亿美元规模的基金.在近期募资不易的环境中,逆势而行.

根据该名了解情况的人士,专注於中国市场的弘毅投资为其第五支美元基金募得24亿美元;另外一支人民币基金则获100亿元人民币认购,投资者包括中国社保基金,该档基金为弘毅第二支人民币基金.

弘毅人士拒绝对此发表评论.该名消息人士因此讯息尚未公开而不愿具名.

弘毅投资成立2003年,为联想控股[CNASCA.UL]旗下公司,管理美元及人民币两类基金.据公司网站,至2011年,其总资金规模超过450亿元人民币.(完)