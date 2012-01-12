〔中国基金〕弘毅投资募得近40亿美元新基金,投资者包括社保基金--消息

欧洲个股：标致雪铁龙为合并欧宝交易设定销售和成本节省目标--消息
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。
路透上海/香港1月12日电---一位消息人士周四表示,私募基金--中国弘毅投资近期已向投资人募得近40亿美元规模的基金.在近期募资不易的环境中,逆势而行.
根据该名了解情况的人士,专注於中国市场的弘毅投资为其第五支美元基金募得24亿美元;另外一支人民币基金则获100亿元人民币认购,投资者包括中国社保基金,该档基金为弘毅第二支人民币基金.
弘毅人士拒绝对此发表评论.该名消息人士因此讯息尚未公开而不愿具名.
弘毅投资成立2003年,为联想控股[CNASCA.UL]旗下公司,管理美元及人民币两类基金.据公司网站,至2011年,其总资金规模超过450亿元人民币.(完)
--编译 李珊珊; 审校 张喜良
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透日本甲府市2月23日 - 日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。