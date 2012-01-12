〔离岸人民币〕易方达RQFII产品2月开卖,重点为AA及以上评级债券

路透香港1月12日电---中国第二大基金管理公司易方达周四称,将於2月中旬通过全资子公司--易方达(香港)发行RQFII(人民币合格境外机构投资者)产品,主要投资於国内AA或以上信用评级债券.

易方达固定收益部基金经理王晓晨对记者表示,该基金今年上半年基本不会投资股票,而是全部投资於债券.在债券方面,约80%会投资信用产品,20%投资利率产品.

"我们现在还不太清楚投资者的投资态度和习惯,不知道他们是做长期投资还是短期就赎回.利率产品的流动性比较好,这块可以应对可能的赎回."她称.

上月中旬,中国公布了RQFII相关试点办法,允许境内基金管理公司和证券公司的香港子公司运用在香港市场筹得的人民币资金投资境内证券市场,初期额度约为200亿元.香港证监会此前则已批出四只RQFII基金,包括国泰君安、大成、南方及汇添富.

国泰君安国际(1788.HK)稍早称,首只RQFII产品将会侧重於投资收益率较高的债券,预计基金的总体平均收益水平在4.5-6.5%之间[ID:nCH0092853].汇添富则表示,其RQFII基金将有90-95%投资於内地债市,对股票保持谨慎,因预计内地股市在今年上半年会面临较大压力.[ID:nCH0093001]

易方达固定收益投资总监马骏在同一场合表示,目前国内债券市场存在倒挂现象,即短端收益率较高,长端则比较平滑.而对於AA以上评级的公司债来说,息率可以达到5-6%.

该公司并预计,其首只RQFII产品约有八成会被零售投资者认购,但从长远来看,RQFII仍会是机构投资者的市场.

易方达基金成立於2001年,截至去年底,共管理30只开放式基金和一只封闭式基金,管理资产规模达2,000亿元人民币.(完)