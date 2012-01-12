〔香港热股〕新奥能源午盘跌逾7%,投资者关注其可能提价收购中国燃气

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透香港1月12日电---中国城市燃气供应商--新奥能源(2688.HK)周四午盘跌幅扩大至逾7%,因投资者关注该公司可能提价收购中国燃气(0384.HK).
香港时间15:20,新奥能源跌7.5%,报22.2港元;大市恒生指数.HSI则跌0.14%.
稍早中国燃气主要股东韩国SK控股003600.KS称,其子公司SK E&S计划斥资1.04亿美元增持中国燃气的股份.[ID:nCH0093385]
投行德意志银行的报告指出,投资者对於中国燃气现有股东不断增持股份表示关注,因新奥能源可能需要提高收购中国燃气的作价.
新奥能源联同中国石化(0386.HK)(600028.SS)上月向中国燃气股东提出167亿港元的收购建议,每股收购价为3.5港元,不过未获中国燃气董事会支持.
现时中国燃气股价已升至3.7港元上方.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
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