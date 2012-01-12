香港已公布经济指标--2012/1/12

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2011年11月 综合消费物价指数(CPI) +5.7 +5.8 +2.8 2011年11月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.3 +5.2 +3.3 2011年11月 零售值 +23.5 +23.0^ +18.1 2011年11月 零售量 +16.9 +15.0^ +15.4 2011年第三季 本地生产总值(GDP) +4.3 +5.3^ +6.9 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 11年9月-11月 8月-10月 11年7月-9月 10年9月-11月 3.4% 3.3% 3.2% 4.1% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 11月 10月 9月 2011年11月 贸易赤字/盈余 -44.11 -23.14 -39.96 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透日本甲府市2月23日 - 日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。
路透东京2月23日 - 日本股市日经指数周四早盘下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录反映谨慎情绪，在美债收益率(殖利率)下跌后，金融股下滑。