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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 16:22 BJT

〔香港股市〕收盘微跌终止连三日涨势,联通疲弱拖累大盘

路透香港1月12日电---香港股市周四收低,中断三日连涨,在上季度形成的图表阻力位遇阻,而且中国12月通胀数据也没有激励投资者在新年追高.

恒生指数.HSI收跌0.3%至19,095.38点.恒生国企指数.HSCE微涨0.02%至10,519.21点.

沪综指.SSEC收报2,275.010点,跌1.036点或0.05%.今日沪市A股成交额继续缩窄至638亿元人民币,昨日为741亿元.[.SSCN]

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