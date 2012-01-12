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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 17:03 BJT

〔中港个股〕大连港预计2011年净利同比降15-20%,受油管火灾事件影响

路透香港1月12日电---中国港口营运商--大连港股份有限公司(2880.HK)(601880.SS)周四称,预计按中国会计准则,2011年度净利同比下降15-20%,主要受油管火灾事件後续影响.

其2010年度净利为8.13亿元人民币,基本每股收益0.22元.

该公司的公告称,业绩下滑主要由於油品业务受去年7月发生的油管爆炸事故後续的持续影响、两个主要炼厂客户停产检修、油价倒挂致使炼厂加工量纷纷下降等不利因素影响.

大连新港码头输油管道於去年7月16日下午发生油管爆炸事故.大连港股份公司占20%股权的大连中石油国际储运有限公司之原油输油管线发生爆炸,引发大火,事故令集团部分配套设施包括部分管线及控制系统受到损伤.

大连港H股周四收升1.61%,报1.89港元;其A股则持平於2.71元人民币.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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