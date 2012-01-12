〔中港个股〕大连港预计2011年净利同比降15-20%,受油管火灾事件影响

其2010年度净利为8.13亿元人民币,基本每股收益0.22元.

该公司的公告称,业绩下滑主要由於油品业务受去年7月发生的油管爆炸事故後续的持续影响、两个主要炼厂客户停产检修、油价倒挂致使炼厂加工量纷纷下降等不利因素影响.