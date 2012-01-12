〔香港个股〕中国太平称去年盈利按年大减,因再保险子公司首次录得亏损

路透香港1月12日电---中国综合保险商--中国太平保险控股有限公司(0966.HK)周四预计,集团去年综合盈利将大幅低於上年同期,因全资附属的太平再保险2011年度由盈转亏所致.

中国太平在交易所发布盈利预警称,去年泰国水患等重大灾害导致赔款支出增加,以及中国、香港股市大跌致投资收入减少,太平再保险2011年度将录得税後亏损约9,400万港元,为该再保险子公司1980年成立来首次录得经营亏损,其2010年税後净利则为3.73亿港元.

中国太平在公告中表示,2011年是极不寻常一年,在亚洲区内接连发生重大自然灾害殊为罕见.太平再保险毛保费超过七成来自亚洲地区,无可避免受到影响.然而,公司称该再保险公司及集团的财务状况依然稳固.

中国太平称上述数字均未经过审计,细节将在3月底前公布的全年度业绩中公告.

中国太平今日收高1.0%至14.14港元,过去一个月来跌11.39%;大盘恒生指数.HSI跌0.30%.(完)

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