《香港报摘》--经济日报1月13日

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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* 头版头条:
--香港将於下月1日公布的财政预算案,据悉在库房或出现高达500-600亿港元盈余下,财政司司长曾俊华正考虑动用200-300亿港元作利民纾困措施,包括退税、宽免全年差饷、补贴电费等.
* 其他:
--中国燃气(0384.HK)收购战,两大股东争相扫货之余,更打开口牌强调"弹药充足".连日来耗资4亿港元扫货的韩资股东SK E&S,其母公司昨表示,拟共斥1,200亿韩元(约8.1亿港元)增持,言下之意,目前仅动用半数预算.
--中国国航(0753.HK)(601111.SS)公布,去年全年旅客周转量升8.1%,惟货轮周转量跌2.5%.国航12月客座率为76.9%,较11月减少0.8个百分点,全年为81.8%,较2010年增1.5个百分点.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 张喜良
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路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。