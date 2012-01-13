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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 08:13 BJT

《香港报摘》--经济日报1月13日

* 头版头条:

--香港将於下月1日公布的财政预算案,据悉在库房或出现高达500-600亿港元盈余下,财政司司长曾俊华正考虑动用200-300亿港元作利民纾困措施,包括退税、宽免全年差饷、补贴电费等.

* 其他:

--中国燃气(0384.HK)收购战,两大股东争相扫货之余,更打开口牌强调"弹药充足".连日来耗资4亿港元扫货的韩资股东SK E&S,其母公司昨表示,拟共斥1,200亿韩元(约8.1亿港元)增持,言下之意,目前仅动用半数预算.

--中国国航(0753.HK)(601111.SS)公布,去年全年旅客周转量升8.1%,惟货轮周转量跌2.5%.国航12月客座率为76.9%,较11月减少0.8个百分点,全年为81.8%,较2010年增1.5个百分点.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 张喜良

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