《香港报摘》--信报1月13日

标题新闻：美国际贸易委员会裁决从中国进口的受政府补贴的客车和卡车轮胎未损害美国企业利益
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* 要闻版头条:
--香港土地市场趋冷淡,多幅土地先後以低价出售,昨天更出现流标个案.接获四份标书的西铁荃湾西站五区湾畔地盘,因为出价全数低於政府订出的低价而流标;同步招标的城畔地盘,则由华懋以"保守价"约26亿港元投得.
* 其他:
--国泰航空(0293.HK)行政总裁史乐山预料,集团今年首季的客运业务将持续偏软,货运业务亦未有复苏迹象,估计客货运量表现大致保持去年同期水平.
--据销售文件指出,新鸿基地产(0016.HK)计划发行5亿美元票面息率约3.5厘的五年期美元债券.其後有消息指出,新地拟在现行5亿美元基础上再增发2亿美元,即发行最多7亿美元债券.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 张喜良
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路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。