《香港报摘》--信报1月13日

* 要闻版头条:

--香港土地市场趋冷淡,多幅土地先後以低价出售,昨天更出现流标个案.接获四份标书的西铁荃湾西站五区湾畔地盘,因为出价全数低於政府订出的低价而流标;同步招标的城畔地盘,则由华懋以"保守价"约26亿港元投得.

* 其他:

--国泰航空(0293.HK)行政总裁史乐山预料,集团今年首季的客运业务将持续偏软,货运业务亦未有复苏迹象,估计客货运量表现大致保持去年同期水平.

--据销售文件指出,新鸿基地产(0016.HK)计划发行5亿美元票面息率约3.5厘的五年期美元债券.其後有消息指出,新地拟在现行5亿美元基础上再增发2亿美元,即发行最多7亿美元债券.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 张喜良

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