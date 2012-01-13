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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 08:17 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月13日

路透香港1月13日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7674港元HKD=)

  美国股市周四收涨,标准普尔500指数连续第三日收在五个月高位,但美国数据乏善可陈,加之欧洲债市面临新的考验,该指数很难扩大涨幅. 

  道琼工业指数.DJI收高21.57点,或0.17%,至12,471.02点;标准普尔500指数.SPX收涨3.02点,或0.23%,至1,295.50点.Nasdaq指数.IXIC上扬13.94点,或0.51%,至2,724.70点.[ID:nCN1335406]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  194.120   -0.71      29090            15.078       0.39
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.710    0.52     159119             3.638       1.06
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   49.660    0.51     137794            77.146       0.52
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   38.530    0.03      80304            19.952       0.87
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  139.440   -0.40      32017            10.831       0.47
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  114.190   -1.29      42214             8.870      -0.12
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   38.660    0.29     415990            60.058       0.60
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   54.710   -0.29      67422             4.250       0.94
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   19.500   -4.60     402274            15.146      -0.09
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   23.050   -1.03      36780            17.904       0.81
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   22.960    2.91      23913             4.458       0.64
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   29.720    1.47      13414             4.617       1.69
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.750    2.46       5408             1.456     -49.08
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.480    0.00      19213             0.385       0.07 (完)

  --整理 陈敏

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