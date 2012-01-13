《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月13日

路透香港1月13日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7674港元HKD=) 美国股市周四收涨,标准普尔500指数连续第三日收在五个月高位,但美国数据乏善可陈,加之欧洲债市面临新的考验,该指数很难扩大涨幅. 道琼工业指数.DJI收高21.57点,或0.17%,至12,471.02点;标准普尔500指数.SPX收涨3.02点,或0.23%,至1,295.50点.Nasdaq指数.IXIC上扬13.94点,或0.51%,至2,724.70点.[ID:nCN1335406] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 194.120 -0.71 29090 15.078 0.39 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.710 0.52 159119 3.638 1.06 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 49.660 0.51 137794 77.146 0.52 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 38.530 0.03 80304 19.952 0.87 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 139.440 -0.40 32017 10.831 0.47 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 114.190 -1.29 42214 8.870 -0.12 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 38.660 0.29 415990 60.058 0.60 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 54.710 -0.29 67422 4.250 0.94 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 19.500 -4.60 402274 15.146 -0.09 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 23.050 -1.03 36780 17.904 0.81 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 22.960 2.91 23913 4.458 0.64 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 29.720 1.47 13414 4.617 1.69 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 18.750 2.46 5408 1.456 -49.08 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.480 0.00 19213 0.385 0.07 (完) --整理 陈敏