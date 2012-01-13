《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月13日

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月13日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7674港元HKD=) 美国股市周四收涨,标准普尔500指数连续第三日收在五个月高位,但美国数据乏善可陈,加之欧洲债市面临新的考验,该指数很难扩大涨幅. 道琼工业指数.DJI收高21.57点,或0.17%,至12,471.02点;标准普尔500指数.SPX收涨3.02点,或0.23%,至1,295.50点.Nasdaq指数.IXIC上扬13.94点,或0.51%,至2,724.70点.[ID:nCN1335406] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 194.120 -0.71 29090 15.078 0.39 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.710 0.52 159119 3.638 1.06 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.660 0.51 137794 77.146 0.52 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 38.530 0.03 80304 19.952 0.87 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 139.440 -0.40 32017 10.831 0.47 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 114.190 -1.29 42214 8.870 -0.12 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 38.660 0.29 415990 60.058 0.60 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 54.710 -0.29 67422 4.250 0.94 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 19.500 -4.60 402274 15.146 -0.09 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 23.050 -1.03 36780 17.904 0.81 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 22.960 2.91 23913 4.458 0.64 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 29.720 1.47 13414 4.617 1.69 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.750 2.46 5408 1.456 -49.08 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.480 0.00 19213 0.385 0.07 (完) --整理 陈敏
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。