《香港重要政经日程》--1月13日-1月19日

标题新闻：美国际贸易委员会裁决从中国进口的受政府补贴的客车和卡车轮胎未损害美国企业利益
美国国际贸易委员会(ITC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
=====================今日香港主要政经消息===========================
1月13日(周五)
--13:00 汇丰控股(0005.HK)新闻会,2012环球和亚洲经济和金融市场展望.
--09:00 中国铁建(1186.HK)在北京召开特别股东大会.
--14:00 中海集运(2866.HK)在上海召开特别股东大会.
-- 金管局公布12月外汇基金境外资产数据.
=====================近日香港主要政经消息===========================
1月16日(周一)
--09:30 中国农业银行(1288.HK)在北京召开特别股东大会.
--11:00 中国建设银行(0939.HK)在北京召开特别股东大会.
--14:00 中海发展股份(1138.HK)在上海召开特别股东大会.
--09:00 长城汽车(2333.HK)在保定召开特别股东大会.
1月17日(周二)
--16:30 公布2011年11月物价和外贸数据.
-- 2012亚洲金融论坛.
-- 大众金融控股(0626.HK)公布全年业绩.
1月18日(周三)
--11:00 瑞安房地产(0272.HK)特别股东大会.
-- 联合水泥(1312.HK)首日挂牌交易.
-- 太古地产(1972.HK)首日挂牌交易.
-- 允升国际(1315.HK)首日挂牌交易.
*1月19日(周四)
--16:30 公布2011年10-12月失业率数据.
-- 宏创高科(8242.HK)首日挂牌.
-- 恒隆集团(0010.HK)公布上半年业绩.
-- 恒隆地产(0101.HK)公布上半年业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
美国国际贸易委员会(ITC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。