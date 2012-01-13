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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 08:22 BJT

《香港重要政经日程》--1月13日-1月19日

=====================今日香港主要政经消息===========================

1月13日(周五)

--13:00 汇丰控股(0005.HK)新闻会,2012环球和亚洲经济和金融市场展望.

--09:00 中国铁建(1186.HK)在北京召开特别股东大会.

--14:00 中海集运(2866.HK)在上海召开特别股东大会.

-- 金管局公布12月外汇基金境外资产数据.

=====================近日香港主要政经消息===========================

1月16日(周一)

--09:30 中国农业银行(1288.HK)在北京召开特别股东大会.

--11:00 中国建设银行(0939.HK)在北京召开特别股东大会.

--14:00 中海发展股份(1138.HK)在上海召开特别股东大会.

--09:00 长城汽车(2333.HK)在保定召开特别股东大会.

1月17日(周二)

--16:30 公布2011年11月物价和外贸数据.

-- 2012亚洲金融论坛.

-- 大众金融控股(0626.HK)公布全年业绩.

1月18日(周三)

--11:00 瑞安房地产(0272.HK)特别股东大会.

-- 联合水泥(1312.HK)首日挂牌交易.

-- 太古地产(1972.HK)首日挂牌交易.

-- 允升国际(1315.HK)首日挂牌交易.

*1月19日(周四)

--16:30 公布2011年10-12月失业率数据.

-- 宏创高科(8242.HK)首日挂牌.

-- 恒隆集团(0010.HK)公布上半年业绩.

-- 恒隆地产(0101.HK)公布上半年业绩.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 陈敏

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