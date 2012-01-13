《香港重要政经日程》--1月13日-1月19日

美国热股：TOLL BROTHERS INC季度获利和营收均优于预期，股价升逾6%

路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。