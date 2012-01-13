〔香港房地产〕发展商意欲低价入货失败,荃湾湾畔地流标--报载

路透香港1月13日电---香港信报周五报导称,接获四份标书的西铁荃湾西站五区湾畔地盘,因为出价全数低於政府订出的底价而流标;同步招标的城畔地盘,则由华懋以"保守价"约26亿港元投得.

市场人士认为,香港地产市场的後市仍不明朗,不少发展商在政府大力推地下已取得不少土地储备,遂尝试在淡市以低价取地,惟不得要领,未来其他用地造价可能进一步下调.

是次湾畔未能成功批出,已属七年内第四次铁路上盖项目流标,并全数属西铁沿线项目.早於2005年12月,只录得一份标书的屯门站上盖项目流标;2007年5月则出现荃湾西站(7区)三份标书全数不获接受的情况;及至2010年,南昌站也曾流标.

报导援引以财团形式入标的会德丰地产常务董事黄光耀称,项目规模庞大,涉及金额大,发展商需要就融资作考虑;加上项目贴近西铁站,工程成本相对高.

报导并称,规模相对较小的城畔虽以26.0001亿港元批予华懋圈子附属达润投资,每方尺楼面地价约3,124港元,仍较市场估值的下限低约3%.是次属华懋首次与港铁合作发展,华懋集团行政总裁许业荣坦言,该价格属集团认为保守的出价.

华懋售楼部经理吴崇武指出,出价保守主因项目与如心广场有协同效应,估计连同发展成本等总投资额达70亿港元,2015-2016年可推出市场.(完)