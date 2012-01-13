〔香港房地产〕发展商意欲低价入货失败,荃湾湾畔地流标--报载

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透香港1月13日电---香港信报周五报导称,接获四份标书的西铁荃湾西站五区湾畔地盘,因为出价全数低於政府订出的底价而流标;同步招标的城畔地盘,则由华懋以"保守价"约26亿港元投得.
市场人士认为,香港地产市场的後市仍不明朗,不少发展商在政府大力推地下已取得不少土地储备,遂尝试在淡市以低价取地,惟不得要领,未来其他用地造价可能进一步下调.
是次湾畔未能成功批出,已属七年内第四次铁路上盖项目流标,并全数属西铁沿线项目.早於2005年12月,只录得一份标书的屯门站上盖项目流标;2007年5月则出现荃湾西站(7区)三份标书全数不获接受的情况;及至2010年,南昌站也曾流标.
报导援引以财团形式入标的会德丰地产常务董事黄光耀称,项目规模庞大,涉及金额大,发展商需要就融资作考虑;加上项目贴近西铁站,工程成本相对高.
报导并称,规模相对较小的城畔虽以26.0001亿港元批予华懋圈子附属达润投资,每方尺楼面地价约3,124港元,仍较市场估值的下限低约3%.是次属华懋首次与港铁合作发展,华懋集团行政总裁许业荣坦言,该价格属集团认为保守的出价.
华懋售楼部经理吴崇武指出,出价保守主因项目与如心广场有协同效应,估计连同发展成本等总投资额达70亿港元,2015-2016年可推出市场.(完)
--记者 陈敏; 审校 丁淑琴
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