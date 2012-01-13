〔港报财经评论〕炒股无大势最好逐只拣--信报1月13日

炒股无大势最好逐只拣/ 习广思

欧洲股市战战兢兢地回升,美股沉醉在复苏憧憬中,港股炒完温总托市继续轮流炒作,大家对坏消息免疫力都在提高.温总托市消息在A股暂告降温,恒指全日走势反覆,依然在19,000点水平争持,收报19,095点,下跌56点,大市成交额561亿港元,留意空军进一步撤退,沽空成交额稍跌至7.94%.其次,港股上周有见挟指数现象,这两日情况逆转,指数股表现反覆,主要以内银股支撑大局,但二三线出现承接力,个别股份藉消息大幅炒高,亦有资金在毫无消息下炒作落後.欧央行如债王所料按兵不动,德拉吉选择留弹药,毕竟近期欧洲形势,表面平和,何况央行暂时稳住了欧银.加上西班牙、意大利卖债反应不错,欧洲股市攀升.欧洲股市这种战战兢兢的形态,相信在第一季仍会持续.

大市虽然拉锯,走势明显的板块不多,但在同一个板块内走势迥异的情况却不少,早前提及过买货要识拣的濠赌股,个别股份强弱、升跌对比,选股在此际相对地重要.国寿(2628.HK)走势假突破多多,是无法教人看好的股份,但无可否认,其残价特点令其在19港元水平有支持,炒落後应该选它.财险(2328.HK)被花旗一炸,股价急挫5.8%,即使有反弹机会,但其走势是有弹无升,相对来说则较危险.汽车板块近日炒落後,阁下不难发现,先是东风(0489.HK),继而华晨(1114.HK)、吉利(0175.HK),再而是长城(2333.HK),甚有逐只捉况味.及至石油石化股亦一样,三大油企跟油价整固,但MI能源(1555.HK)仍见升幅,挑战150天线.甫踏入1月份,盈警盈喜消息的出现是个别股份波动的来源,昨天百丽(1880.HK)股价急跌6%.公司收市後公布去年第四季同店销售增长8.2%,但第三季是18.5%,第二季是20%.换言之,同店销售增长是逐季在放慢.去年买高跟鞋,今年是否要买番运动鞋?

李宁(2331.HK)上升4.38%.当然,运动鞋履股走出低谷,在基本面仍无法说服投资者,毕竟行业经历如此高增长时期,需要一段长时间休养生息.但今年不应留恋去年的明星股,在高跟鞋和运动鞋之间,後者跑得快.(B02)

----------------------------------------------------------------------------------------

欧罗成利差融资币/ 苏子

自从踏入去年12月份後,欧罗汇价的走势便明显转弱,即使期间其他高风险资产价格如美股及澳元等已经止跌回升,但欧罗汇价的走势仍然疲弱不堪,有些时候甚至出现高风险资产价格上升但与此同时欧罗汇价却照跌如仪的情况.欧罗汇价这种疲不能兴的大弱势,已使不少市场人士相信欧罗已开始被当作利差交易的融资货币来进行套息活动.由於欧债危机仍一直困扰欧罗汇价.加上去年12月欧洲央行向欧洲银行业推出LTRO的欧式QE救市措施,以及欧罗区去年11月开始再次进入减息周期,因此欧罗被市场当作融资货币来炒作可以说是合情合理.去年12月欧罗区的通胀率为2.8%,较前一个月的3%为低,虽然通胀率仍远高於欧洲央行所设定的2%上限目标,但由於目前通胀率已见回落,这使不少投资者相信欧罗区的通胀率已经正式见顶,故有利欧洲央行继续把息口下调.

目前市场预期欧洲央行的减息周期短期内结束的可能性并不高,故使欧罗汇价在少了加息的利好支撑因素,令市场情绪对欧罗的走势更为悲观.至於目前支撑欧罗回升的因素,相信只剩下市场庞大空仓的补仓买盘活动.欧罗即使可以成为融资货币,相信时间亦不会长久,且不大可能改变其真正的高风险货币的身份.只要市场对欧债危机的紧张情绪可以缓和下来,相信可以承受较高风险的资金定会趁低吸纳欧罗.若这股趁低吸纳力量远高於利差交易的沽出力量,料欧罗兑美元便会作出绝地反弹,并因此迫使大量补仓买盘入市,从而进一步推高欧罗汇价.

昨天欧洲市早段英镑兑美元曾低见1.5277水平,此低位与去年10月6日所造的1.5270低位相差只有7点子而已.而英镑兑美元触及此低位後便强力反弹,曾一度回升至1.5358高位,并在日线图上暂时呈现锤头的利好形态.如昨晚英镑兑美元未见再次转弱并且可以以近全日高位收市,相信汇价已在昨天欧洲市早段见了短期重要底部.(B08)