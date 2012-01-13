〔港报财经评论〕A股渐回稳,利个股炒作--经济日报1月13日

A股渐回稳,利个股炒作/ 林瑞芬

太阳能股大伤元气後,不排除是超跌後的反弹,持久性有待观察.单靠太阳能概念,略嫌风险高,可考虑兼有太阳能业务的相关股份,如信义玻璃(0868.HK),业务主要从事生产及销售浮法玻璃、太阳能玻璃产品、汽车玻璃产品、建筑玻璃及不同类型之相关产品.简单分析三大核心业务的前景,建筑用玻璃在楼市调控之下受压,但集团积极拓展节能型建筑玻璃,毛利率较高,待楼市调控完成,远景较佳.汽车玻璃方面,以出口美国为主,在美国经济近月有改善迹象下,偏向稳定.美国联储局发表有”褐皮书”之称的最新经济报告,指美国经济去年11月至12月持续温和增长,消费表现理想.至於中国内地汽车业,按全国乘用车联席会公布,中国内地去年乘用车销量增长只有5%,料今年增长7%,需求料二季度将企稳回升,由此推算今年对汽车玻璃起支持作用.

太阳能玻璃方面,去年中国内地面对整个产业链受产能过剩及美国拟控华倾销情况下而令行业受压,但新一年始,集合37家太阳能企业的彭博环球领先太阳能指数,周三晚於纽约交易所升超过7%,亦是连续第3个交易日上升,表现向好,据称是受到德、英增太阳能装置,及中国增加太阳能发电量的利好因素带动.中国内地多晶硅价格据闻经去年急挫後已有提价空间,市场中期趋於整固,经汰弱留强後,去年可视为行业谷底,今年望有所改善,对有生产太阳能玻璃的信义有正面刺激作用.

总结内外形势,信义汽车玻璃表现平稳,建筑及太阳能玻璃前景改善,今年上半年浮法玻璃平均售价料将见底,信义股价一向行先基本因素,股价经去年大跌30%多,已消化大部分利淡因素.今年业务若见改善,可视为股价催化剂.配合去年12月至1月最新券商分析报告的综合预测,2011年度信义每股盈利平均为0.43港元左右,而2012年度每股盈利平均为0.49港元,料将回升15%.新年新开局,股价暂呈反覆,低位近4.2港元,高位近4.8港元,技术处於上落势当中,如盈利趋於改善,股价向上突破4.8港元机会略高,年内目标参考汇丰及里昂目标为5.8及6.1港元,跌破4.2港元止蚀,昨收报4.59港元,4.4港元收集.(012)

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政策续打压,煤炭股审慎/ 余少文

中国内地去年全年通胀5.4%,高於1年期定期存款,负利率问题严重,若然要今年未能进一步令通胀回落,负利率问题或迫使人民银行加息,而中国去年底已在煤价落手,希望可以令通胀继续回落.至於中金公司2000年开始的调查显示,煤炭股在新春前两周,有超过80%机会上升,申万煤炭指数更连续九年这段时期上升,加上中煤能源(1898.HK)透露去年盈利可增长36%,至103亿元人民币,似乎煤股在未来一个多星期仍有上升空间.认为煤股短期上升因素,主要来自市场憧憬人民银行在新春前後下调存款准备金率,其他中资股也会受惠.实际中煤去年四个季度盈利由23亿至27亿元人民币,分布颇为平均,减少了季节周期性影响,不知是好还是坏.但可以肯定是中国似乎会继续打压煤炭企业,因为去年底限制今年合同煤升幅,并限制秦皇岛等主要港口5,500大卡电煤平仓价,以及通过铁路、公路运输的电煤市价不得超过煤企去年4月底的实际结算价格,故见到秦皇岛煤价近期持续开始下跌,上周价格较一个月前跌5-6%.

另一要担心是国家能源局将研究化石能源消费税,并研究对煤炭资源税进行从价计徵,改变目前从量计徵做法,会增加煤企成本.而石油和天然气去年11月由从量计徵改为从价计徵,在政策改变前的一年部分地区试验期,石油股的股价普遍下跌,故中国神华(1088.HK)、中煤、兖州煤业(1171.HK)等煤炭股价,在政策酝酿改变时期下,今年表现未必有惊喜.

虽然中金将煤炭股在贝尔斯登、雷曼和四万亿刺激经济等事件,连同历史最高和最低的PE作比较,部分煤炭股目前PE都低於上述事件的中值,估值有一定吸引力.但中国内地煤价升幅受限,煤炭股自然要提高产量,但中国内地经济放缓、进出口放缓、房地产调控持续、欧美经济复苏无期等因素,都会制约煤炭需求,若然过度增产,可能出现供过於求,又会令煤价下跌,故煤炭企业今年面对不少挑战.不排除煤股股价仍会下跌,不妨等煤炭股PE能降接近历史低位,吸引力可提升.(010)