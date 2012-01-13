〔港报社评〕大地皮流标显官商角力--星岛日报1月13日

港铁荃湾西站2块地皮截标,较为优质大型的一幅以流标收场,另一幅则以低於市场预期价格成交,将军澳一幅官地的成交价亦比四个月前卖出的毗邻地皮略低,显示楼市调整之势未完,投地态度保守.

昨日开标的3幅地皮,土地储备丰厚的发展商,出价特别保守,有的乾脆不去承投.有发展商解释原因是土地供应太多.香港政府促使楼市降温,以增加土地供应作为治本之道.发展商以超低价投地,一来可以降低风险,二来当局收回不卖,则可减少单位供应,有利楼价向上,保住自己土地储备的价值.

另一方面,土地储备较为短缺的发展商,如果自己"无楼可卖",就算楼价上升,则无利可图.今次分别投得"城畔"和将军澳地皮的财团,都是属於钱多地少的发展商.

楼价高企已经由民生问题进展为政治问题,近期楼价调整幅度轻微,距离大众认为合理水平尚远.今年是选举年,楼市更进入"政治市",政府、政党、土储丰厚的财团,以及缺地的财团,各有不同的利益盘算.市民对住宅需求仍在,香港政府要维持稳定的土地供应,又不想避免"贱卖"土地,让楼价有秩序下调,不致暴升暴跌,可以考虑把一些大型地皮分割出售,降低门槛之後,自然方便加强竞争.(A06)