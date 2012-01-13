〔港报社评〕大地皮流标显官商角力--星岛日报1月13日

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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港铁荃湾西站2块地皮截标,较为优质大型的一幅以流标收场,另一幅则以低於市场预期价格成交,将军澳一幅官地的成交价亦比四个月前卖出的毗邻地皮略低,显示楼市调整之势未完,投地态度保守.
昨日开标的3幅地皮,土地储备丰厚的发展商,出价特别保守,有的乾脆不去承投.有发展商解释原因是土地供应太多.香港政府促使楼市降温,以增加土地供应作为治本之道.发展商以超低价投地,一来可以降低风险,二来当局收回不卖,则可减少单位供应,有利楼价向上,保住自己土地储备的价值.
另一方面,土地储备较为短缺的发展商,如果自己"无楼可卖",就算楼价上升,则无利可图.今次分别投得"城畔"和将军澳地皮的财团,都是属於钱多地少的发展商.
楼价高企已经由民生问题进展为政治问题,近期楼价调整幅度轻微,距离大众认为合理水平尚远.今年是选举年,楼市更进入"政治市",政府、政党、土储丰厚的财团,以及缺地的财团,各有不同的利益盘算.市民对住宅需求仍在,香港政府要维持稳定的土地供应,又不想避免"贱卖"土地,让楼价有秩序下调,不致暴升暴跌,可以考虑把一些大型地皮分割出售,降低门槛之後,自然方便加强竞争.(A06)
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