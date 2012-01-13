〔港报社评〕通胀压力暂缓,经济挑战仍巨--文汇报1月13日

中国通胀压力持续纾缓.上月份居民消费价格指数(CPI)按年升4.1%,创15个月以来最低水平.内地通过紧缩政策压抑通胀成效渐显,为宏调重心转移至刺激经济创造有利条件.今年全球经济不明朗因素增加,中国今年的宏调政策既防止通胀反弹,更要以积极的财政政策和微调货币政策刺激内需,保持经济稳定增长.

由於欧债危机有进一步恶化的风险,而美国经济复苏举步维艰,两大经济体失速,今年全球经济前景不容乐观,中国受到拖累在所难免.企业因出口萎缩、资金链断裂而不稳的迹象开始浮现.市场关注点转移到对经济收缩上.通胀的回落为中国采取较为宽松的货币政策、刺激经济提供了条件,上月中国央行意外地下调存款准备金已释放出宏调转向的信号.

虽然短期内通胀不再是经济首要矛盾,但物价上涨的长期风险仍大,因为内地通胀的结构性压力仍然存在,中国既要防范通胀反弹,又要保持经济增长活力,因此货币政策短期内不会走向完全宽松,只会作出微调.

货币政策微调还有另一效果,是提升资本市场、尤其是A股的活跃.日前温家宝强调要提振股市信心,意味着今年资本市场"活水"注入可能性增加,股市兴旺,形成财富效应,也有利刺激消费带动经济.港股走势如今深受A股左右,希望Ａ股畅旺,港股也可受惠,一洗去年的颓势,让投资者有较佳回报.(A08)