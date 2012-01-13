〔港报社评〕通胀压力暂缓,经济挑战仍巨--文汇报1月13日

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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中国通胀压力持续纾缓.上月份居民消费价格指数(CPI)按年升4.1%,创15个月以来最低水平.内地通过紧缩政策压抑通胀成效渐显,为宏调重心转移至刺激经济创造有利条件.今年全球经济不明朗因素增加,中国今年的宏调政策既防止通胀反弹,更要以积极的财政政策和微调货币政策刺激内需,保持经济稳定增长.
由於欧债危机有进一步恶化的风险,而美国经济复苏举步维艰,两大经济体失速,今年全球经济前景不容乐观,中国受到拖累在所难免.企业因出口萎缩、资金链断裂而不稳的迹象开始浮现.市场关注点转移到对经济收缩上.通胀的回落为中国采取较为宽松的货币政策、刺激经济提供了条件,上月中国央行意外地下调存款准备金已释放出宏调转向的信号.
虽然短期内通胀不再是经济首要矛盾,但物价上涨的长期风险仍大,因为内地通胀的结构性压力仍然存在,中国既要防范通胀反弹,又要保持经济增长活力,因此货币政策短期内不会走向完全宽松,只会作出微调.
货币政策微调还有另一效果,是提升资本市场、尤其是A股的活跃.日前温家宝强调要提振股市信心,意味着今年资本市场"活水"注入可能性增加,股市兴旺,形成财富效应,也有利刺激消费带动经济.港股走势如今深受A股左右,希望Ａ股畅旺,港股也可受惠,一洗去年的颓势,让投资者有较佳回报.(A08)
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