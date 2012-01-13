〔港报社评〕唐英年猛批市建局推卸责任公报私仇--明报1月13日

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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香港特首选举参选人唐英年就市建局的角色和职能,提出一些改变构思,本来香港政府部门或法定机构的职能,随着情况转变和需要而调整,事属正常,也是份内责任.不过,唐英年昨日谈及市建局的内容逾乎此,他对市建局的批评很值得深思,因为唐英年所指市建局的罪名若成立,他也不能置身事外,事关市建局一些被诟病之处,都是经他批准的结果.
唐英年对所谓"华而不实、贵到无伦",没有具体解释,只能按字面解读.先说华而不实,唐英年的批评,应该是指市建局所建楼宇,虚浮而不切实际.事实上,过去几年,市建局所重建楼宇,与私人发展商并无太大分别,照样"发水",所谓环保露台、豪华会所等,大多俱备,舆论对市建局时有批评.
必须指出的是,唐英年曾直接领导市建局,其间他批准的市建局重建项目,其中7个早已推出市场,个中有实用率超低、平均尺价逾1.5万元者.所以,市建局重建楼宇若有"华而不实、贵到无伦"情事,都是经唐英年批准兴建的结果.
唐英年批评市建局和要改变其角色职能的说法,好像未经深思熟虑,昨日有记者当面质疑他是否针对梁振英竞选办主席、市建局主席张震远,唐英年对此回应以事论事,希望回应社会需要云云.今次香港特首选举乃历来最具实质竞争的选举,市民除了期望君子之争,都会希望参选人以香港最大利益出发,而非只顾及小圈子集团利益,至於若有公报私仇情事,则更会为公众所不耻、为公众所唾弃.(A04)
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