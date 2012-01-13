〔港报社评〕唐英年猛批市建局推卸责任公报私仇--明报1月13日

香港特首选举参选人唐英年就市建局的角色和职能,提出一些改变构思,本来香港政府部门或法定机构的职能,随着情况转变和需要而调整,事属正常,也是份内责任.不过,唐英年昨日谈及市建局的内容逾乎此,他对市建局的批评很值得深思,因为唐英年所指市建局的罪名若成立,他也不能置身事外,事关市建局一些被诟病之处,都是经他批准的结果.

唐英年对所谓"华而不实、贵到无伦",没有具体解释,只能按字面解读.先说华而不实,唐英年的批评,应该是指市建局所建楼宇,虚浮而不切实际.事实上,过去几年,市建局所重建楼宇,与私人发展商并无太大分别,照样"发水",所谓环保露台、豪华会所等,大多俱备,舆论对市建局时有批评.

必须指出的是,唐英年曾直接领导市建局,其间他批准的市建局重建项目,其中7个早已推出市场,个中有实用率超低、平均尺价逾1.5万元者.所以,市建局重建楼宇若有"华而不实、贵到无伦"情事,都是经唐英年批准兴建的结果.

唐英年批评市建局和要改变其角色职能的说法,好像未经深思熟虑,昨日有记者当面质疑他是否针对梁振英竞选办主席、市建局主席张震远,唐英年对此回应以事论事,希望回应社会需要云云.今次香港特首选举乃历来最具实质竞争的选举,市民除了期望君子之争,都会希望参选人以香港最大利益出发,而非只顾及小圈子集团利益,至於若有公报私仇情事,则更会为公众所不耻、为公众所唾弃.(A04)