〔港报社评〕温家宝奇招救市股市小阳春可期--信报1月13日

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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中国国家统计局昨日公布12月份最新经济数据,基本上与市场预期一致.12月的CPI同比上涨4.1%,虽略高於市场预期的4%,却较上月再下跌0.1%,创出15个月新低.12月份的PPI同比上涨1.7%,环比则下跌0.1%,同样创出两年新低.两项数据显示困扰中国经济多时的通胀因素纾缓,反而在世界经济疲软的影响下,通缩危机却渐次浮现.
要振兴经济,同时又要避免大量增加流动性而重蹈历史覆辙,再次重现资产和能源价格在炒风炽热下暴涨的通胀危机,大幅下调存准率以增加银行的贷款能力,便利各大中小企业融资,看来比下调利率更切合实际.
上周结束的全国金融工作会议,国务院总理温家宝就金融改革发展发表了重要讲话,表示"要深化新股发行制度市场化改革,抓紧完善发行、退市和分红制度等,提振股市信心,明确未来股市的发展方向",即时为内地股市注入强心针,令大市强力反弹,见底迹象彰彰明甚.
要真正做到提振股市信心,必须对症下药,除了责成新任证监会主席郭树清加快金融改革步伐,积极进行资本市场改革,加强监管工作,在开放期货领域、新股发行体制、债券市场、场外市场、退市机制、行政审批制度等各方面,都要大刀阔斧执行改革.温总还要求央企以身作则,率先以真金白银进场入市,回购自己企业的股票,出现前所未见的"国家队护盘"现象.只有在央企"廖化作先锋"、稳定市场信心後,中国政府才会推出相应政策配合,以确保数以万亿元人民币计的社保和住房公积金可以安全入市,得到合理的回报,不负国民之期望.
说到底,金融改革的目的最终都是要做到公平、公正、公开,切实保障小投资者的权益.只有彻底治理股市,才可以真正做到提振股市信心,温家宝这样子以(股)民为本,用心良苦,真不愧"平民总理"之称誉.
中港股市唇齿相依,内地股市现在回复生机,再配合中国政府提振股市信心政策出笼,港股亦有望出现小阳春.正是有势不如乘势,大家应该好好把握时机.(A02)
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