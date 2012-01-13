〔港报社评〕土地招标流标,防变土地停供--经济日报1月13日

香港政府三幅招标地皮昨大幅的荃湾西站湾畔地皮流标、两幅较细的将军澳与荃湾两幅土地都以市场预期下限价格批出,反映楼市趋弱和市场资金紧张下,发展商出价保守甚.未来可能续出现流标、流拍,香港政府要保土地与楼宇供应稳定,防再现断层,须有两手准备,如将土地转建居屋.

流标的湾畔土地面积大,发展所需资金亦大,只有四间大型发展商入标,他们可能基於香港政府既将不断推地,以及今年市场资金较紧张、楼市後向较淡下,纷纷保守地以低於市价试标,投不到没损失,投得则可取得更多利润.香港政府则不贱卖土地,遂造成流标.

由於楼市今年有较大机会继续调整,有外资撤离导致资金紧张形势亦持续,未来不论香港政府拍卖土地还是招标,流拍或流标都可能再现,对此,香港政府需有应对准备.其一,香港政府既不惜售,亦要续坚持不贱卖土地,否则在现时社会氛围下,势必惹来利益输送的狠批,打击市民对香港政府的信任.其二,流拍或流标不能变成香港政府减少土地供应,否则便会重蹈过去因市况不佳,大减以至停供土地,造成过去两、三年楼宇供应短缺、楼价狂飙祸患的覆辙.

香港政府要有变招准备,小变招如将大地皮分割成数幅小地皮,让小型发展商加入竞投.若土地拍卖或招标数次都不成功,便要大变招,如将土地改以别的方式发展,例如转为兴建居屋,甚或交由香港市区重建局、香港房协等发展,务令每年的土地与楼宇有稳定供应,避免未来楼市大上大落,折腾市民.

过去10年的楼市教训是,香港政府的土地与房屋政策必须有远见有规划,不能只看眼前楼市形势,被牵着鼻子走而造成政策失误,结果不断扑火而市民受害.香港政府面对土地流标、流拍的苗头,须早作准备.(A04)