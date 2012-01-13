〔港报社评〕土地招标流标,防变土地停供--经济日报1月13日

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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香港政府三幅招标地皮昨大幅的荃湾西站湾畔地皮流标、两幅较细的将军澳与荃湾两幅土地都以市场预期下限价格批出,反映楼市趋弱和市场资金紧张下,发展商出价保守甚.未来可能续出现流标、流拍,香港政府要保土地与楼宇供应稳定,防再现断层,须有两手准备,如将土地转建居屋.
流标的湾畔土地面积大,发展所需资金亦大,只有四间大型发展商入标,他们可能基於香港政府既将不断推地,以及今年市场资金较紧张、楼市後向较淡下,纷纷保守地以低於市价试标,投不到没损失,投得则可取得更多利润.香港政府则不贱卖土地,遂造成流标.
由於楼市今年有较大机会继续调整,有外资撤离导致资金紧张形势亦持续,未来不论香港政府拍卖土地还是招标,流拍或流标都可能再现,对此,香港政府需有应对准备.其一,香港政府既不惜售,亦要续坚持不贱卖土地,否则在现时社会氛围下,势必惹来利益输送的狠批,打击市民对香港政府的信任.其二,流拍或流标不能变成香港政府减少土地供应,否则便会重蹈过去因市况不佳,大减以至停供土地,造成过去两、三年楼宇供应短缺、楼价狂飙祸患的覆辙.
香港政府要有变招准备,小变招如将大地皮分割成数幅小地皮,让小型发展商加入竞投.若土地拍卖或招标数次都不成功,便要大变招,如将土地改以别的方式发展,例如转为兴建居屋,甚或交由香港市区重建局、香港房协等发展,务令每年的土地与楼宇有稳定供应,避免未来楼市大上大落,折腾市民.
过去10年的楼市教训是,香港政府的土地与房屋政策必须有远见有规划,不能只看眼前楼市形势,被牵着鼻子走而造成政策失误,结果不断扑火而市民受害.香港政府面对土地流标、流拍的苗头,须早作准备.(A04)
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