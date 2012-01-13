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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 09:57 BJT

〔香港金融〕德意志银行一名高层人员涉窝轮贿赂被廉政公署正式起诉

路透香港1月13日电---香港廉政公署称,周四正式落案起诉一名德意志银行DBKGN.DE高层人员及另外四名人士,控告他们涉嫌就有关银行发行的窝轮(衍生权证)进行买卖时,分别受贿行贿共逾2,400万港元.

廉政公署的新闻稿称,被告马善智,37岁,为德意志银行执行董事;另外四名被告哈弼意(60岁)、哈成铭(32岁)、哈成智(29岁)及哈秀美(39岁),均为股票投资者.

控罪指马善智涉嫌於2007年1月16日至2008年5月7日期间,收受哈弼意、哈成铭、哈成智及哈秀美提供的贿款共2,480万港元,作为就买卖"德银"所发行的窝轮提供意见的报酬.

被告获准保释,周四下午在东区裁判法院应讯.署任主任裁判官杜大卫将案件押後至本年4月24日,以待廉署进一步调查.

廉署於去年4月展开代号"飞跃"行动,并拘捕上述被告.

新闻稿并称,德银和香港证监会在廉署调查案件期间提供全面协助.(完)

--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

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