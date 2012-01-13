〔香港金融〕德意志银行一名高层人员涉窝轮贿赂被廉政公署正式起诉

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透香港1月13日电---香港廉政公署称,周四正式落案起诉一名德意志银行DBKGN.DE高层人员及另外四名人士,控告他们涉嫌就有关银行发行的窝轮(衍生权证)进行买卖时,分别受贿行贿共逾2,400万港元.
廉政公署的新闻稿称,被告马善智,37岁,为德意志银行执行董事;另外四名被告哈弼意(60岁)、哈成铭(32岁)、哈成智(29岁)及哈秀美(39岁),均为股票投资者.
控罪指马善智涉嫌於2007年1月16日至2008年5月7日期间,收受哈弼意、哈成铭、哈成智及哈秀美提供的贿款共2,480万港元,作为就买卖"德银"所发行的窝轮提供意见的报酬.
被告获准保释,周四下午在东区裁判法院应讯.署任主任裁判官杜大卫将案件押後至本年4月24日,以待廉署进一步调查.
廉署於去年4月展开代号"飞跃"行动,并拘捕上述被告.
新闻稿并称,德银和香港证监会在廉署调查案件期间提供全面协助.(完)
--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
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