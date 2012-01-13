《香港报摘》--其他报纸重要消息1月13日

* 明报:

--地政总署公布将军澳66B2区限量地的招标结果,项目最终由会德丰以18.6亿港元夺标,每方尺楼面地价约3,810港元,属市场预期下限,亦较去年9月新地投得的66A区限量地略低约3%.(B01)

--中原研究部数据显示,新地(0016.HK)去年以380.25亿港元夺得一手登记金额冠军,长实(0001.HK)则凭3,536宗成交,成为一手登记量最多的发展商.(B03)

--有七家上市公司於周四(12日)发盈警.其中主要产销女性内衣的黛丽斯国际(0333.HK)发通告表示,监於市场气氛转弱,部分订单被取消.引致销售额低於预期.2011年底止半年业绩将料亏损. (B02)

* 星岛日报:

--广播事务管理局已同意三家公司早前提出本地免费电视节目服务牌照的申请,而亚洲电视就签发新牌照所提出的上诉已被判无效,但有关申请仍有待特首曾荫权会同行政会议作出最终的发牌决定.(A04)

--已完成去年全年销售目标的越秀地产(0123.HK)副总经理朱晨认为,尽管政策仍将持续严酷,今年全年销售目标将不低於2011年合约销售额90.54亿元人民币的水平.(B06)

* 苹果日报:

--汇控(0005.HK)(HSBA.L)主席范智廉表示,香港具备各方面条件,作为包括金融、制造及物流等任何企业,设立环球总部所在地的优势,但他未有回应面对欧美市场不明朗该集团是否准备迁册回港. (B07)

* 东方日报:

--渣打香港(0288.HK)总裁洪丕正表示,人民币息率或有望再调高以竞逐存款.他指,早前外商直接投资(FDI)条款放宽,使人民币资金需求及拆息市场持续增加.(B05)

* 大公报:

--雨润食品(1068.HK)董事长祝义材在南京透露,2011年公司食品主业上游屠宰产能突破4,500万头,较上年增长26.4%,继续稳居全球第一.同期雨润食品母公司雨润集团销售收入突破900亿元人民币,同比大幅增长40%以上.(B02)

--越秀集团副总经理刘永杰表示,集团截至2015年,冀总资产值达2,300亿元人民币以上,利润总额达110亿元以上.去年底总资产1,284亿元,利润总额则由10年的39亿元跃升至102亿元.(B02)

--五矿资源(1208.HK)母公司五矿集团,在黑色金属和有色金属核心主业业绩增长推动下,去年全年利润总额首次突破百亿元,达127.65亿元人民币,同比增长98.74%,实现营业收入3,552亿元,同比增长39.71%;公司总资产上升至2,421亿元. (B02)

* 文汇报:

--星展经济研究部高级经济师梁兆基预期,今年内地及本港两地出口受压,香港失业率回升至4.4%,贸易及物流界较严重,但主要失业人士将来自金融界.(B01)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 陈敏/乔艳红

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