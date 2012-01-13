《离岸人民币综述》首批RQFII产品汹涌来袭,点心债遭遇潜在劲敌

记者 陈敏

路透香港1月13日电---离岸人民币市场上点心债作为主要投资产品"一家独大"的局面,或许很快就会改变.本周多家基金公司和券商集体抢滩RQFII(人民币合格境外机构投资者),硝烟弥漫之际亦预示着离岸收益率趋於上升.

RQFII是指境外人民币(CNH)通过在香港的中资证券及基金公司投资内地证券市场,初期总额度为200亿元.国务院副总理李克强去年8月访港时承诺推出这一计划,外管局并於去年底公布了首批入围机构和额度.

鉴於产品同质性较高,投资标的亦非常接近,即不少於80%的额度投资内地债市,不超过20%的额度投资股市,各家公司对发行第一个RQFII产品的争夺趋於白热化,以期先声夺人招揽更多投资者.

原本预期在春节(1月23日)前後发行的这一产品先是提速到下周一(16日),之後又被海通国际和汇添富基金抢闸,两家公司的RQFII产品均於本周三(11日)开始发行,成功抢食"头啖汤".

与香港人民币债券市场相比,RQFII投资的内地债市收益率更高,债券品种亦更丰富.2011年,衡量点心债回报率的中银香港离岸人民币债券指数.BCHKDIMSUMI下跌3.89%,而同期内地中债综合指数.CDCCOMPI则上涨5.33%.

"以两年期的公司债为例,国内AA评级的债券收益率可以达到6%,而在离岸市场上,恐怕要BB级别的才能有这麽高的收益率."是次获得11亿元人民币RQFII投资额度的汇添富资产管理(香港)投资总监何旻称.

他并指出,今後随着RQFII额度不断扩大,点心债券的收益率亦会水涨船高,从而令内地和香港人民币债券市场的收益率逐步接近.不过,就首批200亿额度看,对点心债市场料不会有太大冲击.

各家公司对成功发行该新产品亦信心满满.获得9亿元RQFII投资额度的国泰君安国际副主席阎峰就认为,"香港人民币存款有6,000多亿,需求很大,发行不成问题."

金管局最新数据显示,香港11月底人民币存款按月回升1.4%至6,273亿元,较2010年底已经翻番.

不过,市场参与者亦希望投资范围能有所扩大和区分."就跟卖月饼一样,馅儿得不一样的才行.你不能逼着人家都买莲蓉月饼,得五仁的、蛋黄的、豆沙的都有."一位在是次发行RQFII之列的券商高管称.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 渣打 2,300 2

2. 中国银行 1,500 1

3. 汇丰 1,170 4

4. 法巴 352 3

5. 中信 200 1

**本周市场动态**

--中国农业发展银行发行30亿元人民币点心债,两年、三年和五年期的息率设定为3%、3.2%和3.5%,分别发行21亿、5.5亿和3.5亿元.中银香港(2388.HK)和渣打银行(2888.HK)负责是次发售.

--中国国家开发银行[CHDB.UL]第四次赴港发行点心债,全部面向机构投资者.国开行并拟首次尝试将发债资金留在境外使用,以支持离岸人民币业务.

--中国国家发改委批准10家境内银行赴香港发行人民币债券,总额250亿元;发改委并批复同意中国广东核电集团借用中银香港(2388.HK)30亿元人民币商业贷款,这是境内企业首次获准借用境外中长期人民币商业贷款.

--中国人民银行表示,将稳步扩大跨境人民币业务的品种和范围,做好跨境贸易和投资人民币结算工作,探索个人跨境人民币业务.去年跨境贸易人民币结算业务累计达2.08万亿元,直接投资人民币结算业务累计达1,109亿元.(完)

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