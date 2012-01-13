〔离岸人民币〕中国国开行发行25亿元点心债,包括首个15年期品种(更新版2)

背景资料：中国证监会近期出台新政策一览
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
(新增引语)
* 国开行发行15亿元15年期人民币债券,息率4.2%
* 为离岸人民币市场首只15年期点心债,亦是最长年限
* 另外发行的三年和五年期品种息率各为3.1%和3.45%,共10亿元
* 国开行将首次尝试将发债资金留在境外使用
路透香港1月13日电---离岸人民币市场上最长年限点心债诞生.一位消息人士周五称,中国国家开发银行[CHDB.UL]发行该市场首只15年期长债,规模定为15亿元人民币,息率4.2%.
上述消息人士表示,该笔债券募资将用於人民币计价的贷款、营运资金和一般公司用途.债券将於2027年1月19日到期.
是次为国开行为第四次到香港发行人民币债券,同时采取香港金管局债务工具中央结算系统(CMU)招标和簿记建档两种方式发行多期限债券品种,为首家采用双重发行架构探索超长期限债券品种的境内金融机构.
"国开行首次发行15年期的债券,对於香港人民币债券市场上的基准收益率曲线的建立有很大的参考作用."香港金管局副总裁彭醒棠在发债仪式上称.
国开行的主体评级为Aa3/AA-/A+(穆迪/标普/惠誉),该笔债券则无评级.
巴克莱(BARC.L)、花旗(C.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、德意志银行(DBKGn.DE)、渣打(2888.HK)(STAN.L)和苏格兰皇家银行(RBS.L)为联席牵头行及簿记行.
另外,CMU招标发行的三年、五年期品种分别发行8.67亿元和1.33亿元,息率分别为3.1%和3.45%.中银香港(2388.HK)担任发行和交存代理.
国开行此前表示,将首次尝试将发债资金留在境外使用,以支持离岸人民币业务.
在国开行发行该笔债券之前,期限最长的点心债只有中国财政部和亚洲开发银行曾在香港发行过的10年期人民币债券.(完)
--记者 陈敏; 审校 张喜良/曾祥进
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