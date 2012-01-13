〔中港个股〕大唐发电去年售电量按年增约14%,得益於发电量增加

路透香港1月13日电---中国主要发电商--大唐国际发电股份有限公司(0991.HK)(601991.SS)称,其於2011年度的售电量较上年同期增长14.22%,主要受益於集团在役机组容量增加以及所在服务区域电力需求的增长.

该公司周四晚的公告称,去年售电量为1,921亿千瓦时;同期发电量则升14.14%至2,037亿千瓦时.

此前其竞争对手华能国际(0902.HK)(600011.SS)公布,去年度售电量同比增长22.3%,至2,957亿千瓦时;华润电力(0836.HK)去年售电量则升15.8%至1,121亿千瓦时.

大唐发电H股周五早盘中段跌0.39%,报2.56港元.(完)

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