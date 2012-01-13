〔香港个股〕富地石油继续增持中国燃气股份,持股升至10.87%

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透香港1月13日电---根据香港证监会的资料显示,英国上市的富地石油(Fortune Oil)FOOI.L昨日再度入市增持中国燃气(0384.HK)的股份,持股升至10.87%.
资料显示,富地石油周四按介乎每股3.7-3.72港元,购入共约252.6万股中国燃气股份,涉资约937万港元.本次增持後,其持股升至4.76624亿股.
中国燃气上月获竞争对手新奥能源(2688.HK)提出167亿港元的收购建议,每股收购价3.5港元.即使新奥能源联合中国第二大油气生产商中国石化(0386.HK)(600028.SS)竞标,仍未能获中国燃气董事会支持,因後者认为"收购建议未能反映公司之基本价值".
事件更引发现有股东韩国SK以及富地石油争相增持中国燃气的股份.
富地石油於去年11月开始吸纳中国燃气的股份,其後更与中国燃气前董事总经理刘明辉组建合资公司,以共同持有中国燃气逾10%的股份.据本地媒体报导称,富地石油近期增持的股份来自刘明辉的持股.
此前韩国SK控股003600.KS一位新闻发言人对路透表示,其子公司SK E&S计划至多斥资1,200亿韩元(1.04亿美元)增持中国燃气的股份.
SK E&S香港公关发言人对路透称,截至1月12日为止,SK E&S持有中国燃气7.8%股份;而非SK控股系统的SK Gas亦持有中国燃气4.49%的股份.该名人士并称,"虽然SK E&S获得授权可以购买中国燃气高至1.04亿美元的股份,然而是否继续增持,要视乎市场情况而定."
中国燃气周五早盘逆市收升0.27%,报3.71港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
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