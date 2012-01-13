〔香港个股〕富地石油继续增持中国燃气股份,持股升至10.87%

路透香港1月13日电---根据香港证监会的资料显示,英国上市的富地石油(Fortune Oil)FOOI.L昨日再度入市增持中国燃气(0384.HK)的股份,持股升至10.87%.

资料显示,富地石油周四按介乎每股3.7-3.72港元,购入共约252.6万股中国燃气股份,涉资约937万港元.本次增持後,其持股升至4.76624亿股.

中国燃气上月获竞争对手新奥能源(2688.HK)提出167亿港元的收购建议,每股收购价3.5港元.即使新奥能源联合中国第二大油气生产商中国石化(0386.HK)(600028.SS)竞标,仍未能获中国燃气董事会支持,因後者认为"收购建议未能反映公司之基本价值".

事件更引发现有股东韩国SK以及富地石油争相增持中国燃气的股份.

富地石油於去年11月开始吸纳中国燃气的股份,其後更与中国燃气前董事总经理刘明辉组建合资公司,以共同持有中国燃气逾10%的股份.据本地媒体报导称,富地石油近期增持的股份来自刘明辉的持股.

此前韩国SK控股003600.KS一位新闻发言人对路透表示,其子公司SK E&S计划至多斥资1,200亿韩元(1.04亿美元)增持中国燃气的股份.

SK E&S香港公关发言人对路透称,截至1月12日为止,SK E&S持有中国燃气7.8%股份;而非SK控股系统的SK Gas亦持有中国燃气4.49%的股份.该名人士并称,"虽然SK E&S获得授权可以购买中国燃气高至1.04亿美元的股份,然而是否继续增持,要视乎市场情况而定."

中国燃气周五早盘逆市收升0.27%,报3.71港元.(完)

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