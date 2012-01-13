〔香港热股〕百丽国际大跌至18个月低点,四季度中国内地同店销售弱於预期

路透香港1月13日电---中国鞋履销售商--百丽国际控股有限公司(1880.HK)周五早盘大跌,四季度中国内地同店销售增长远逊於预期,促股价一度挫跌8.74%至18个月来低点.

百丽昨晚发布公告称,不含港澳的中国地区四季度鞋类同店销售增长8.2%,远低於三季度的18.5%,也低於投行预估的约12-15%;四季度运动服饰同店销售增长3.5%,亦低於前一季度的2.5%.

中午收盘时,百丽大跌8.63%至11.64港元,为港股中跌幅第二大.盘中一度触及11.38港元,为2010年7月19日11.20港元以来最低;大盘恒生指数.HSI跌0.03%.

公司尚未说明同店销售增幅减缓原因.部份分析师则指出,去年10月及11月气候较为温暖、消费气氛趋谨慎以及促销力度不如以往,是造成销售增幅力道下滑的原因.

分析师指出,作为女鞋龙头的百丽传出销售不如预期,股价短期受压是可预期的,部份投行也据此调降目标价.然而,百丽四季度展店速度仍相对较稳健,令市场对其长期价值仍有正面看法.

美银美林在报告中指出,"我们对百丽的稳健的执行力、行业地位、品牌组合及商业模式仍具信心."该行将百丽2011及2012年每股盈利(EPS)预测下调2%及7%,目标价调降至16.2港元,但维持买进评等.

PiperJaffray亦称,百丽四季度净增1,100家新店铺,使得全年店铺总数成长较预期快,"销售网点积极扩张,意味着百丽长期对市场仍看好".该行重申"中性"评级,目标价为15.6港元.

百丽表示,2011年第四季度中国国内零售店铺净增长1,100家,令全年零售店铺总数净增2,983家至14,950家.其中鞋类有10,270间,占总店铺约69%,运动服饰4,680间,占比为31.3%.

百丽除了自创的Belle、Joy & Peace等品牌外,还代理Nike(耐克)(NKE.N)、Adidas(阿达斯,爱迪达)(ADSGn.DE)等运动品牌.

至6月30日止,百丽中期净利按年升29%至20.07亿元人民币;首席执行官盛百椒在业绩会表示,上半年鞋类同店销售增长强劲,远远超过原来预期的10-15%.他并预估鞋类全年同店增长将在15%.[ID:nCH0076221](完)

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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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