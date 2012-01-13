〔香港热股〕百丽国际大跌至18个月低点,四季度中国内地同店销售弱於预期

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透香港1月13日电---中国鞋履销售商--百丽国际控股有限公司(1880.HK)周五早盘大跌,四季度中国内地同店销售增长远逊於预期,促股价一度挫跌8.74%至18个月来低点.
百丽昨晚发布公告称,不含港澳的中国地区四季度鞋类同店销售增长8.2%,远低於三季度的18.5%,也低於投行预估的约12-15%;四季度运动服饰同店销售增长3.5%,亦低於前一季度的2.5%.
中午收盘时,百丽大跌8.63%至11.64港元,为港股中跌幅第二大.盘中一度触及11.38港元,为2010年7月19日11.20港元以来最低;大盘恒生指数.HSI跌0.03%.
公司尚未说明同店销售增幅减缓原因.部份分析师则指出,去年10月及11月气候较为温暖、消费气氛趋谨慎以及促销力度不如以往,是造成销售增幅力道下滑的原因.
分析师指出,作为女鞋龙头的百丽传出销售不如预期,股价短期受压是可预期的,部份投行也据此调降目标价.然而,百丽四季度展店速度仍相对较稳健,令市场对其长期价值仍有正面看法.
美银美林在报告中指出,"我们对百丽的稳健的执行力、行业地位、品牌组合及商业模式仍具信心."该行将百丽2011及2012年每股盈利(EPS)预测下调2%及7%,目标价调降至16.2港元,但维持买进评等.
PiperJaffray亦称,百丽四季度净增1,100家新店铺,使得全年店铺总数成长较预期快,"销售网点积极扩张,意味着百丽长期对市场仍看好".该行重申"中性"评级,目标价为15.6港元.
百丽表示,2011年第四季度中国国内零售店铺净增长1,100家,令全年零售店铺总数净增2,983家至14,950家.其中鞋类有10,270间,占总店铺约69%,运动服饰4,680间,占比为31.3%.
百丽除了自创的Belle、Joy & Peace等品牌外,还代理Nike(耐克)(NKE.N)、Adidas(阿达斯,爱迪达)(ADSGn.DE)等运动品牌.
至6月30日止,百丽中期净利按年升29%至20.07亿元人民币;首席执行官盛百椒在业绩会表示,上半年鞋类同店销售增长强劲,远远超过原来预期的10-15%.他并预估鞋类全年同店增长将在15%.[ID:nCH0076221](完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
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