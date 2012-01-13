〔中港个股〕华电国际称去年度售电量按年增长16%,受机组容量增加带动

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透香港1月13日电---中国主要发电商--华电国际电力股份有限公司(1071.HK)(600027.SS)周五称,2011年度售电量按年增长16.11%,受新投产机组和新收购发电企业的电量贡献带动.
该公司的公告称,去年度售电量为1.41亿兆瓦时;同期发电量升15.71%至1.51亿兆瓦时.
此前其主要竞争对手华能国际(0902.HK)(600011.SS)及大唐发电(0991.HK)(601991.SS)称,去年度售电量分别同比增长22.3%及14.22%.[ID:nCH0093575]
华电国际H股周五收高1.92%,报1.59港元;A股则跌3.73%,报3.1元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
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