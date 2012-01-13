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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 18:48 BJT

〔中港个股〕华电国际称去年度售电量按年增长16%,受机组容量增加带动

路透香港1月13日电---中国主要发电商--华电国际电力股份有限公司(1071.HK)(600027.SS)周五称,2011年度售电量按年增长16.11%,受新投产机组和新收购发电企业的电量贡献带动.

该公司的公告称,去年度售电量为1.41亿兆瓦时;同期发电量升15.71%至1.51亿兆瓦时.

此前其主要竞争对手华能国际(0902.HK)(600011.SS)及大唐发电(0991.HK)(601991.SS)称,去年度售电量分别同比增长22.3%及14.22%.[ID:nCH0093575]

华电国际H股周五收高1.92%,报1.59港元;A股则跌3.73%,报3.1元人民币.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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