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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 19:04 BJT

〔港股业绩〕长城汽车称去年净利34.71亿元人民币,按年增长28.53%

路透香港1月13日电---中国主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商--长城汽车(2333.HK)周五公布,2011年度净利为34.71亿元人民币,按年增长28.53%.

长城汽车在交易所发布业绩快报称,2011年基本每股收益为1.23元人民币,较上年增长24.24%.此数据是按照中国会计准备编列,尚未经过会计师审计.

长城未提供其他业绩细节.

该公司8月时曾表示,受外围环境不明朗影响,及采取不降价策略以保住毛利,2011年将难以达成50万辆的总销量目标.[ID:nCH0075053]

长城汽车周五收盘跌1.55%至12.70港元,过去一个月来涨18.35%;大盘恒生指数.HSI升0.57%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 曾祥进

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