〔港股业绩〕长城汽车称去年净利34.71亿元人民币,按年增长28.53%

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透香港1月13日电---中国主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商--长城汽车(2333.HK)周五公布,2011年度净利为34.71亿元人民币,按年增长28.53%.
长城汽车在交易所发布业绩快报称,2011年基本每股收益为1.23元人民币,较上年增长24.24%.此数据是按照中国会计准备编列,尚未经过会计师审计.
长城未提供其他业绩细节.
该公司8月时曾表示,受外围环境不明朗影响,及采取不降价策略以保住毛利,2011年将难以达成50万辆的总销量目标.[ID:nCH0075053]
长城汽车周五收盘跌1.55%至12.70港元,过去一个月来涨18.35%;大盘恒生指数.HSI升0.57%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 曾祥进
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