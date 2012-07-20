敬告客户:中国信用市场综述--PDF版本****

亲爱的3000 Xtra客户，您好： 中国信用债市场发展迅速,市场规模不断扩大,参与机构也日渐增加.路透中文每周五发出 "中国信用市场综述",回顾一周的信用债市场运行动态及重要事件,并展望未来市场趋势. 欲浏览最近一期综述的简体版PDF,请点选: here 如果您对本文有任何意见或建议,请发邮件给 hua.zhong@thomsonreuters.com