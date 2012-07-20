敬告客户:中国信用市场综述--PDF版本****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
亲爱的3000 Xtra客户，您好： 中国信用债市场发展迅速,市场规模不断扩大,参与机构也日渐增加.路透中文每周五发出 "中国信用市场综述",回顾一周的信用债市场运行动态及重要事件,并展望未来市场趋势. 欲浏览最近一期综述的简体版PDF,请点选: here 如果您对本文有任何意见或建议,请发邮件给 hua.zhong@thomsonreuters.com
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。